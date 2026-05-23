قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الدولة حريصة على تطوير قطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان
استقرار أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يسجل 6815 جنيهًا
ستبقى دائمًا ملكنا المصري.. ليفربول يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة
مدبولي لطالبات مدرسة ببولاق الدكرور: "إيه رأيكم في المنصة؟ متخافوش من الوزير"
من قلب المتحف البريطاني.. زاهي حواس يطلق نداءً عالمياً لاسترداد حجر رشيد
نحلم بإنجاز تاريخي.. تريزيجيه يتحدث عن حظوظ منتخب مصر في مونديال 2026
لبنان.. استشهاد 10 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة
موعد صرف معاشات يونيو 2026.. التفاصيل الكاملة والفئات المستحقة
سيدة في بولاق لرئيس الوزراء: ربنا يسعدك على العيادات الجديدة
معتمد جمال: بكيت بسبب الكونفدرالية.. وكنت أريد تقبيل رأس كل زملكاوي بعد القمة
مشهد غامض في البحر.. مركب يرفع علم فلسطين محمل بالمساعدات دون طاقم
عروض وأسعار لا تصدق.. حملات رقابية على محلات بيع الدواجن المخفضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء: يجوز للمرأة الحائض السعي بين الصفا والمروة ولا حرج في ذلك

الإفتاء: يجوز للمرأة الحائض السعي بين الصفا والمروة ولا حرج في ذلك
الإفتاء: يجوز للمرأة الحائض السعي بين الصفا والمروة ولا حرج في ذلك
إيمان طلعت

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة:"  امرأة ذهبت لأداء العمرة، وبعد الانتهاء من الطواف وصلاة ركعتي سنة الطواف، وقبل البدء في السعي، داهمها الحيض، ولم تتمكن من انتظار الطهر بسبب موعد السفر المحدد، فأتمت السعي وهي على هذه الحال، متسائلة عن حكم عمرتها وهل يجب عليها شيء؟". 

لتجيب دار الإفتاء ، أنَّ الطهارة ليست شرطًا لصحة السعي بين الصفا والمروة، وإنما هي سُنَّة يُستحب للمُحرِم المحافظة عليها ما أمكن، موضحةً أنَّ سعي المرأة الحائض بعد الانتهاء من الطواف صحيحٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولا يلزمها فدية أو إعادة. 

وشددت دار الإفتاء على أنَّ المرأة إذا حاضت بعد انتهاء الطواف، ثم سعت بين الصفا والمروة، فإنَّ سعيها صحيح وعمرتها صحيحة ولا يلزمها شيء، مؤكدة أنَّ الطهارة في السعي مستحبة وليست شرطًا للصحة.

وأوضحت دار الإفتاء أنَّ السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله العظيمة في الحج والعمرة، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: 158].

وأضافت أنَّ الفقهاء اتفقوا على أنَّ الطهارة ليست ركنًا ولا شرطًا لصحة السعي، بل هي من السُّنن المستحبة، ولذلك يصح السعي من المُحدِث والحائض والجنب، ما دام الطواف قد تم صحيحًا.

لماذا يصح السعي بدون طهارة؟

وبيّنت دار الإفتاء أنَّ السعي يختلف عن الطواف؛ فبينما يشترط للطواف الطهارة عند جمهور الفقهاء، لا تُشترط للسعي، ولهذا يجوز للمرأة إذا نزل عليها الحيض بعد الطواف أن تُكمل سعيها بشكل طبيعي، خاصة إذا كانت مرتبطة بموعد سفر أو تخشى فوات الرفقة.

وأكدت أنَّه لا إثم على المرأة في هذه الحالة، ولا تُطالب بإعادة السعي أو بذبح فدية أو أي كفارة.

واستشهدت دار الإفتاء بعدد من أقوال الفقهاء، منها ما ذكره الإمام ابن نُجيم الحنفي في كتابه «البحر الرائق» بأنَّ الطهارة من سنن السعي، وأنَّ سعي الحائض والجنب صحيح.

كما نقلت عن الإمام النووي الشافعي قوله في «المجموع»: «مذهبنا ومذهب الجمهور: أن السعي يصح من المحدث والجنب والحائض».

وأشارت كذلك إلى ما قاله الإمام الخرقي الحنبلي: «ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة، كرهنا له ذلك، وقد أجزأه».

ما تفعله المرأة حين يفاجئها الحيض في مناسك العمرة ؟

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي للمفتي السابق، إن الحيض أو النفاس لا يؤثران على إحرام المرأة أثناء العمرة او الحج.

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « ما يجب أن تفعله المرأة الحائض في العمرة ؟»، أن المرأة تبقى مُحرمة إذا أصابها الحيض أو النفاس وتتجنب محظورات الإحرام، ولا تطوف بالبيت حتى تطهُر من الحيض أو النِّفاس وتغتسل منهما.

وأشار الى أن أن المرأة إذا فاجئها الحيض أثناء أدائها للعمرة فلا تصلى ولا تقرأ قرآن إنما تقرأه إذا كان ذكرًا وقرآنًا ولها أن تذكر الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضى الله تعالى عنها (( إفعلى ما يفعله الحاج غير ألا تطوفى بالبيت )).

وتابع: إن كانت قد إقتربت على الانتهاء من العمرة او الحج فتقلد بعض المذاهب التى تقول أنه يجب على المرأة أن تعصب نفسها جيدا وتطوف فبعض المذاهب قالت ان عليها شاة والبعض الأخر قال ليس عليها شئ لان هذا رغما عنها.

التصرف الشرعي للمرأة التي ستحيض أثناء أيام العمرة

قال الشيخ عبد الله العجمي امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ان المرأة التي سيأتيها الحيض خلال أيام العمرة يجوز لها تناول العقاقير التي تؤخر نزول الحيض ، وإن لم تأخذ أدوية تؤخر الطواف حتى التطهر .

وأضاف قائلا: إذا كان الوقت ضيقا واقترب موعد العودة الى البلاد فعليها ان تغتسل وتتحفظ جيدا وتطوف بالبيت وتكمل مناسكها .

كما وجهت سيدة سؤالا إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية تقول فيه: سأسافر لأداء العمرة فهل إذا أخذت شيئًا لمنع نزول العادة الشهرية أكون آثمة ؟وهل يجوز شراء بعض السلع أثناء العمرة علمًا بأن القصد أداء العمرة وليس التجارة ؟

وردت لجنة الفتوى قائلة: أمر الحيض من الامور التي كتبها الله على بنات آدم كما أخبر بذلك نبينا - صلى الله عليه وسلم- ففي الحديث الذي رواه الشيخان من حديث عَائِشَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهَ- قَالَتْ:....... فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «أَنَفِسْتِ؟» - يَعْنِي الْحَيْضَةَ قَالَتْ - قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ".

ومع ذلك لا مانع شرعًا من أخذ دواء لمنع الحيض ؛ لأداء الحج والعمرة إلا إذا ترتب ضرر على أخذه فيمنع أخذه ؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم – كما عند ابن ماجه في سننه :" لا ضرر ولا ضرار",فإذا ثبت ضرر الدواء عليك , فعليك أيتها السائلة إذا فاجأك الحيض قبل أداء العمرة أن تتوقفي عن الطواف حتى تطهري، فإذا تطهرت تطوفي وتسعى وتقصري وتمت عمرتك .

أما إذا جاءك الحيض بعد الطواف فعليك إكمال النُسك , ولا شيء عليك . أما إذا كنت مرتبطة برفقة في السفر , والوقت المحدد لك في مكة لا تطهري فيه، فلك أن تطوفي بالبيت بعد إحكام المخرج , ولا شيء عليك على القول الراجح.

أما بالنسبة للتجارة مع أداء العمرة فلا شيء فيها ؛ لقوله – تعالى - :" لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ " [البقرة: 198]. قال ابن جرير عن جمع غفير من السلف: إن هذه الآية نزلت في التجارة في موسم الحج .

ما تفعله المرأة حين يفاجئها الحيض في مناسك العمرة مناسك العمرة مناسك الحج السعي للحائض حكم الحيض اثناء العمرة السعي بين الصفا والمروة هل يجوز للحائض الطواف هل يجوز للحائض السعي بين الصفا والمروة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

احمد سعد ونجله

أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

الزمالك

الأهلي يترقب موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية.. وشوبير يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

محمد صلاح سباليتي

سباليتي يشيد بـ محمد صلاح: المدافعون يحتاجون دراجة نارية لملاحقته

أيمن يونس

أيمن يونس يدعم وليد صلاح الدين بعد الهجوم عليه

سعود عبدالحميد

إنجاز تاريخي.. سعود عبد الحميد يتوج بكأس فرنسا مع لانس

بالصور

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز.. أيهما أفضل للطهي والصحة؟

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد