مدبولي لطالبات مدرسة ببولاق الدكرور: "إيه رأيكم في المنصة؟ متخافوش من الوزير"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع الملكة التعليمي بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وتفقد رئيس الوزراء برفقة وزير التربية والتعليم فصول مدرسة الثانوية بنات.

وأجرى مدبولي حوارا مع الطالبات حول منصة التعليم الجديدة وهل استفادوا منها أم لا وهل تواجههن أي مشكلات في المنصة والأكواد.

وعرضت إحدى الطالبات، حاصل على كورس برمجة من المنصة موقع من تصميمها يعرض إنجازات الدولة من مشروعات، وأشاد رئيس الوزراء بالموقع الذي صممته الطالبة.

كما أجرى رئيس الوزراء حوارا مع الطالبات عن المنصة قائلا: "قولوا رأيكم في المنصة متخافوش من الوزير “ فردت الطالبات.. المنصة كويسة جدا وسهلة”.