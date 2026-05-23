استقرار أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يسجل 6815 جنيهًا



شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 23 مايو 2026، مع تسجيل ثبات نسبي في مختلف الأعيرة داخل محلات الصاغة، وسط هدوء في حركة الطلب.

وأظهرت البيانات أن الذهب فقد نحو 25 جنيهًا على مدار اليوم مقارنة بمستويات الخميس، في ظل تذبذب محدود يسيطر على السوق المحلية بالتوازي مع التحركات العالمية.



تراجع محدود



وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6815 جنيهًا، ليواصل استقراره في نطاق محدود من التغيرات خلال تعاملات اليوم، باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.



كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7788 جنيهًا للشراء و7731 جنيهًا للبيع، فيما سجل عيار 22 نحو 7139 جنيهًا للشراء و7087 جنيهًا للبيع، بينما سجل عيار 18 نحو 5841 جنيهًا للشراء و5798 جنيهًا للبيع.



سعر الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 54.52 ألف جنيه للشراء و54.12 ألف جنيه للبيع، في حين بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4511 دولارًا للشراء و4510 دولارات للبيع.

ويعكس هذا الاستقرار حالة ترقب في السوق المحلية بالتزامن مع تحركات الذهب عالميًا، والتي تشهد بدورها تذبذبًا محدودًا في ظل تغيرات سعر الدولار والتوقعات الخاصة بالسياسة النقدية الأمريكية.