أحمد حسن يفجر مفاجأة: رحيل توروب بشكل رسمي عن الأهلي

فجر الإعلامي أحمد حسن، مفاجأة بشأن المدير الفني للنادي الأهلي ييس توروب.

‏وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “الإعلان عن تشكيل جهاز الكرة الجديد في الأهلي بعد حل أزمة توروب ورحيله بشكل رسمي”.

وكانت قد دخلت أزمة الدنماركي ييس توروب المدير الفنى لفريق الكرة بالنادي الأهلي مع إدارة النادي مرحلة جديدة أكثر تعقيدًا بعدما تحولت المفاوضات الهادئة بين الطرفين لإنهاء العلاقة بالتراضي إلى صراع قانوني وإداري مفتوح في وقت كانت إدارة القلعة الحمراء تتوقع حسم الملف سريعًا عقب نهاية الموسم المحلي.

ورغم حالة الغضب الجماهيري الكبيرة ضد المدير الفني الدنماركي بعد موسم وُصف داخل الأهلي بالكارثي فإن توروب فاجأ الجميع بتحركات تصعيدية أربكت حسابات الإدارة وأعادت ملف رحيله إلى نقطة الصفر.

في البداية تحركت إدارة الأهلي بقيادة شركة الكرة من أجل إنهاء التعاقد مع المدرب بصورة ودية خاصة أن النادي كان يخطط للإعلان عن مدير فني جديد مبكرًا من أجل بدء ترتيبات الموسم المقبل دون أزمات.

وعرض الأهلي على المدرب الحصول على راتب شهر يونيو بجانب قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد والذي يعادل 3 أشهر بالإضافة إلى 250 ألف يورو تمثل النسبة القانونية الخاصة بالوكالة المسؤولة عن التعاقد.