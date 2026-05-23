مانشستر يونايتد يضع اللمسات الأخيرة على صفقة إيدرسون

اقترب نادي مانشستر يونايتد من إنهاء أولى صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتعاقد مع لاعب من الدوري الإيطالي لدعم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشف الصحفي ماتيو موريتو أن البرازيلي إيدرسون بات على أعتاب الانتقال إلى مانشستر يونايتد، بعد التوصل لاتفاق مبدئي بين النادي الإنجليزي وأتالانتا بشأن إتمام الصفقة بشكل نهائي.

كما أوضح التقرير أن اللاعب أنهى اتفاقه مع مانشستر يونايتد حول جميع تفاصيل العقد، ولم يتبق سوى بعض الإجراءات النهائية قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وبحسب الصحفي نيكولو تشيرا، فإن الصفقة ستكلف خزائن "الشياطين الحمر" نحو 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز ومتغيرات.

وشارك إيدرسون مع أتالانتا هذا الموسم في 41 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها، ليصل مجموع مساهماته التهديفية إلى 6 أهداف.