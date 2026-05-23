قلق في الأرجنتين.. إصابة مفاجئة لمارتينيز قبل كأس العالم 2026

سادت حالة من القلق داخل معسكر منتخب الأرجنتين، بعد تعرض الحارس إيميليانو مارتينيز لإصابة مفاجئة جاءت بعد أيام قليلة من تتويجه مع أستون فيلا، لتثير الشكوك حول جاهزيته قبل كأس العالم 2026.

ويُعد مارتينيز أحد أبرز ركائز المنتخب الأرجنتيني خلال السنوات الأخيرة، بعدما لعب دورًا حاسمًا في العديد من المباريات الكبرى، خاصة في ركلات الترجيح، ما جعله عنصرًا لا غنى عنه في تشكيل “التانجو”.

وبحسب صحيفة “Olé” الأرجنتينية، فقد كشف الحارس عقب التتويج أنه تعرض لكسر بسيط في إصبعه أثناء عمليات الإحماء، وظهر خلال الاحتفالات وهو يضع ضمادة على يده، ما أثار تساؤلات حول مدى خطورة الإصابة.

وأوضحت الصحيفة أن الفحوصات الطبية أكدت أن الإصابة ليست خطيرة ولن تستدعي تدخلاً جراحيًا، على أن يحتاج اللاعب لفترة تعافٍ تقارب 20 يومًا فقط.

وأشارت التقارير إلى أن مارتينيز سيكون جاهزًا لخوض المباراة الافتتاحية لمنتخب الأرجنتين في المونديال أمام الجزائر يوم 16 يونيو، بينما سيغيب عن الوديات التحضيرية أمام هندوراس وآيسلندا.

وفي ظل غيابه المؤقت، سيحصل الحارسان خيرونيمو رولي وخوان موسو على فرصة أكبر للمشاركة خلال فترة الإعداد، في ظل اعتماد الجهاز الفني عليهما ضمن قائمة كأس العالم.