ديني

تيسيرًا لهم.. الأزهر للفتوى يقدّم مطوية «القول المبين فيما يباح للحُجَّاج والمعتمرين»

يوم عرفة
إيمان طلعت

قدّم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مطويَّةً فقهية توعوية تحت عنوان: (القول المبين في بعض ما يباح للحُجَّاج والمعتمرين)؛ تبيِّنُ للحجاج كثيرا من أحكام الحج وشعائره، في مسائل يظن كثير من الناس أنها من المحظوراتِ، وهي مباحة في الحقيقة يجوز للحاج أن يفعلها ولا حرج عليه، في إطار سعي المركز للمساهمة في رفع المشقة عن حجاجِ بيتِ اللهِ الحرامِ من سفرٍ وزحامٍ وحرارةِ جوٍّ وغيرِ ذلك.

ويمكنكم تحميل المطوية بجودة عالية من خلال الرابط التالي: 

https://drive.google.com/.../1jPFnXd8b4.../view...

متى تبدأ مناسك الحج

يقوم الحاجّ بأداء مناسك الحجّ في اليوم الثامن من شهر ذي الحجّة، ويُسمّى بيوم التروية، وذلك بأن يتّجه الحاج إلى منى فيصلّي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء جماعة بقدر الاستطاعة مع قصر الصلاة الرباعية، ويبيت الحاج ليلته فيها وهي ليلة الوقوف بعرفة.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ التوجّه إلى منى والمبيت فيها أمر مستحبّ وليس فرضاً، إلّا أنّ المسلم يحرص على الالتزام والاقتداء بمنهج رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- حسب قدرته واستطاعته.

وقت انتهاء مناسك الحج

ينتهي الحاجّ من أداء مناسك الحجّ بانتهاء تأدية طواف الوداع ولا يقوم الحاج به إلّا عند الانتهاء من تأدية جميع المناسك، وهو ما يكون بالتحلّل الذي ينقسم إلى مرحلتين.

دعاء يوم عرفة

فقد روي عن النبي "صل الله عليه وسلم" قوله: "خَيرُ الدُّعاءِ دُعاءُ عَرَفةَ، وخَيرُ ما قُلتُ أنا والنَّبيُّونَ مِن قَبلي: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحَمدُ وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ".

جدول أعمال يوم عرفة بالتفصيل

١- نم ليلتك مبكِّرا ما استطعت؛ بنية التقَوّي على طاعة الله لتنال بنومك أجرًا.

٢- قُم قبل الفجر للسحور، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحِّرين.

٣- صلِّ ٤ ركعات قيام على الأقل وادع ربك وأنت ساجد بخير الدنيا والآخره مع البكاء والتباكي.

٤- اقض وقتا قبل الفجر في الاستغفار حتى تُكتٓب من المستغفرين في الأسحار.

٥- استعد لصلاة الفجر قبل الأذان بخمس دقائق، واستشعر أن ذنوبك تخرج مع آخر قطرة لكل عضو وأنت تتوضأ.

أعمال يوم عرفة

٦- قل دعاء ما بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين (تُفتٓح له أبواب الجنة الثمانية).

٧- صلِّ الفجر واجلس في مصلاك إلى ما بعد الشروق بـ ١٥ دقيقة.

٨- ابدأ التكبير بعد السلام مباشرة.

٩- اجلس في مُصلّاك حتى الشروق تقرأ القرآن مع تسبيح وتهليل وتحميد، ولا تنسٓ أذكار الصباح.

١٠- صلِّ ركعتين بعد شروق الشمس ليكتب الله لك أجر حجة وعمرة، وإياك أن تضيِّعها.

١١- أنت الآن مخير إن استطعت ألا تنام اليوم كاملًا فلا تضيع ثانية واحدة في ذكر ودعاء وكن على يقين بالإجابة.

١٢- أو تنام ساعة أو ساعتين تنوي بذلك التقَوّي على طاعة الله سائر اليوم..

١٣- ثم قم من النوم لتتوضأ وتصلي ٤ ركعات ضحى على الأقل، وتنوع بين الطاعات حتى لا تمل: تكبير، ذكر، تلاوة القرآن.

١٤- صلِّ الظهر وكبِّر وسبِّح واقرأ شيئا من القرآن.

١٥- أكثِر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهو أفضل الدعاء في يوم عرفة

١٦- صلِّ العصر وكبِّر وابدأ بأذكار المساء.

١٧- اقرأ القرآن إلى قبل المغرب بساعة تقريبا، ثم أتبِعه بالدعاء بخشوع.

١٨- ادعُ الله أن لا تغرب شمس يوم عرفة إلا وأنت من عتقائه.

١٩- إياك أن تظن أنك باجتهادك في يوم عرفة خيرٌ من غيرك، فأنت لا تضمن القبول لكنك ترجوه، وإن ضمنته لم تضمن الثبات، فإن إبليس عَبَدَ اللهَ دهرا مع الملائكة ثم صار إلى ما صار إليه، فلا تُعجَب بعملك، واسأل الله القبول والثبات، وأيقن بالإجابة.

٢٠- مع أذان المغرب: ابدأ الإفطار، ولا تنس أن للصائم دعوة لا تُرَدُّ.

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

