أخبار العالم

خوفًا من إيبولا.. البيت الأبيض يؤكد ضرورة عزل المنتخب الكونغولي قبل كأس العالم

محمد على

أكد البيت الأبيض أن المنتخب الكونغولي سيضطر لعزل نفسه في "فقاعة" لمدة 21 يوما لتجنب الإصابة بفيروس إيبولا، وذلك في حال رغبته بدخول الولايات المتحدة للمشاركة في نهائيات كأس العالم بعد أقل من شهر.

 رئيس لجنة كأس العالم في البيت الأبيض

قال أندرو جولياني، رئيس لجنة كأس العالم في البيت الأبيض، لشبكة "إي أس بي أن": "لقد أوضحنا الأمر تماما للكونغو: يجب عليهم الحفاظ على عزلتهم لمدة 21 يوما قبل أن يتمكنوا من القدوم إلى هيوستن في 11 يونيو".

وللوفاء بهذا الموعد النهائي، كان على الفريق الذي يتدرب حاليا في بلجيكا أن يبدأ عزله الجمعة.

وأضاف جولياني: "إذا انضم لاعبون آخرون (إلى المنتخب)، فيجب أن يكون لديهم فقاعة معزولة منفصلة عن الفريق".

وحذّر قائلا: "إذا وصلوا وظهرت أعراض المرض على أحدهم، فإن ذلك يعرّض المنتخب بأكمله لخطر عدم المشاركة في كأس العالم".

وأكد جولياني، في بيان لوكالة “فرانس برس”، أن البيت الأبيض "يشجّع الفريق على حماية لاعبيه من التعرض غير الضروري للفيروس والحفاظ على سلامة فقاعته الصحية، لضمان مشاركته في البطولة".

وتلعب جمهورية الكونغو الديمقراطية التي سيكون معسكرها التدريبي في هيوستن بولاية تكساس، في المجموعة الحادية عشرة وستواجه البرتغال في 17 يونيو في هيوستن، ثم كولومبيا في 23 منه في جوادالاخارا بالمكسيك، وأخيرا أوزبكستان بعد 4 أيام في أتلانتا.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية إنذارا صحيا دوليا استجابة لتفشي فيروس إيبولا للمرة السابعة عشرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتعتبر المنظمة خطر الوباء "مرتفعا جدا" على المستوى الوطني، حيث سُجلت 82 حالة مؤكدة، من بينها سبع وفيات، في البلاد التي ينتشر فيها المرض "بسرعة"، وفقا لوكالة الأمم المتحدة.

ويُسبب إيبولا حمى نزفية شديدة العدوى، كما تسبب الفيروس القاتل في وفاة أكثر من 15 ألف شخص في أفريقيا خلال الخمسين عاما الماضية.

