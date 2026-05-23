الأرجنتين تتجه لإلغاء ضرائب التصدير الصناعية تدريجيا بدءا من يوليو المقبل

أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية، أنها ستبدأ خفض ضرائب التصدير المفروضة على بعض القطاعات الصناعية تدريجيًا إلى الصفر، وذلك على مدار 12 شهرًا بدءًا من يوليو المقبل.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته منصة "ماركت سكرينير" الدولية المتخصصة في الأخبار الاقتصادية - أن الضرائب المفروضة حاليًا بنسبة 4.5% على صادرات قطاعات السيارات، والبتروكيماويات، والكيماويات، والمطاط، والآلات، سيتم تخفيضها بمقدار 0.375 نقطة مئوية شهريًا حتى إلغائها بالكامل.

كما أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني أيضًا عن تخفيضات تدريجية في الضرائب المفروضة على الصادرات الزراعية الرئيسية.

ووفقًا لبيانات وكالة الإحصاء الرسمية في الأرجنتين، شكلت صادرات السيارات العام الماضي ما يزيد قليلًا على 10% من إجمالي صادرات البلاد، بقيمة بلغت 8.78 مليار دولار، بانخفاض نسبته 2.5% مقارنة بالعام السابق.

وفي المقابل، بلغت قيمة صادرات قطاعي النفط والبتروكيماويات مجتمعين نحو 11.77 مليار دولار، وهو ما يمثل 13.5% من إجمالي الصادرات، مسجلة نموًا بنسبة 12.8% مقارنة بالعام الذي سبقه.