مانشستر سيتي يخطط لثورة صيفية.. مرموش و5 نجوم في الواجهة

كشفت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" البريطانية ، عن تطورات مهمة تخص مستقبل عدد من لاعبي مانشستر سيتي، وعلى رأسهم الدولي المصري عمر مرموش، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة ، إلى أن مرموش، الذي انضم إلى السيتي في منتصف الموسم الماضي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، بدأ بقوة ونجح في ترك بصمة سريعة، قبل أن يتراجع نسبيًا في مستواه خلال موسمه الثاني مع الفريق.

وسجل اللاعب المصري 8 أهداف خلال 36 مباراة تحت قيادة بيب جوارديولا هذا الموسم، كما شارك في آخر أربع مباريات بالدوري، معظمها كبديل، ما يفتح الباب أمام احتمالات رحيله في الفترة المقبلة، رغم اعتباره عنصرًا مهمًا داخل الفريق.

وأضاف التقرير، أن مستقبل مرموش ليس الوحيد المثير للجدل داخل مانشستر سيتي، حيث يواجه عدد من اللاعبين الآخرين مصيرًا غامضًا، في ظل التغييرات المنتظرة داخل النادي مع قدوم جهاز فني جديد عقب رحيل جوارديولا بنهاية الموسم.

وضمت القائمة أيضًا كلًا من برناردو سيلفا، الذي يقترب من نهاية عقده، وجون ستونز الذي تراجع ظهوره هذا الموسم، إلى جانب ماتيو كوفاسيتش الذي تأثرت مشاركاته بالإصابات واقتراب دخوله آخر عام في عقده.

كما شملت القائمة رودري، رغم أهميته الكبيرة في خط وسط الفريق وعودته من الإصابة مؤخرًا، بالإضافة إلى ناثان آكي الذي تراجع دوره داخل التشكيل الأساسي هذا الموسم.

ويأتي هذا في ظل توقعات بإعادة هيكلة واسعة داخل مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات المقبلة، مع إمكانية رحيل عدد من الأسماء البارزة وإعادة بناء الفريق من جديد.