كان يستعد للزفاف ..وفاة شاب بمطار شرم الشيخ عقب عودته من السعودية

سادت حالة من الحزن بين أهالي عزبة الأحمر التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية، عقب وفاة شاب في العقد الثالث من عمره عقب عودته من السعودية إلى مصر، قبل أيام من استعداده لإقامة حفل زفافه عقب إجازة عيد الأضحى .

وكان الشاب خلال رحلة عودته من السعودية إلى مصر، قد تعرض لأزمة صحية على متن الطائرة.

و تبين أن الشاب يدعى أحمد حسن عبد الفتاح 33عاما ، من أبناء عزبة الأحمر "الحرية" التابعة لمركز دكرنس، حيث تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء عودته على متن الطائرة القادمة من السعودية.

واضطر قائد الطائرة إلى الهبوط اضطراريًا داخل مطار شرم الشيخ الدولي، لإنقاذه الشاب وإسعافه، حيث تم استدعاء الفرق الطبية بالمطار فور هبوط الطائرة، لا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكد عددا من أهل قريته أن الشاب كان يعمل يالسعودية، وعاد إلى مصر من أجل استكمال تجهيزات حفل زفافه عقب عيد الأضحى، إلا أن القدر لم يمهله ولفظ أنفاسه الأخيرة دون تحقيق ما يريد.