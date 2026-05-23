أمير هشام: استمرار معتمد جمال.. وهذه تفاصيل أزمة جون إدوارد مع عباس

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك أصوات داخل مجلس إدارة نادي الزمالك تطالب باستمرار معتمد جمال على رأس الإدارة الفنية لفريق الكرة الذي توج مؤخرًا بطلًا لبطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى جون إدوارد المدير الرياضي والمسئول عن فريق الكرة لم يحسم موقف المدرب حتى الآن.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti: نسبة استمرار معتمد جمال كبيرة للغاية في الموسم المقبل.

وتابع: ما يعكر صفو التنسيق بين ممدوح عباس وجون إدوارد المدير الرياضي بسبب توتر علاقة الطرفين في وقت سابق، وتحديدًا عندما قام ممدوح عباس بدفع مستحقات عمر جابر ومحمد عواد وإرسال المبالغ لنادي الزمالك، لكن قام جون إدوارد بالحصول على تلك الأموال وقام بتوزيعها على اللاعبين وهو ما أغضب عباس كثيرا.

وأضاف: هناك مشكلة آخرى موجودة في نادي الزمالك بسبب شركة الكرة، ومن سيتولى قيادة الشركة خلال المرحلة المقبلة، وهل سيتولى رئاستها جون إدوارد المدير الرياضي الحالي، أم سيكون أيمن نجل ممدوح عباس الرئيس الشرفي للنادي، وهو معترض على ذلك في ظل كثرة الديون التي تصل لـ300 مليون جنيه، بما يعني أن الشركة ستخسر هذا المبلغ مقدمًا وهي في بداية عملها.