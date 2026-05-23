نحو العالمية.. جامعة العاصمة توقع اتفاقا لإنشاء فرع دولي لجامعة ديموقريطوس اليونانية

تخطو جامعة العاصمة نحو تحقيق محطة جديدة ومهمة بهدف إنشاء فرع دولي داخل الحرم الجامعي بالتعاون مع جامعة ديموقريطوس بتراقيا، بما يمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الأكاديمي المصري–اليوناني، ويدعم مكانة الجامعة كمركز إقليمي للتعليم الدولي المشترك.

ويأتي هذا التطور استكمالًا لسلسلة من الاجتماعات والزيارات الرسمية والتنسيقات الأكاديمية التي شهدتها الفترة الماضية بين الجانبين المصري واليوناني، والتي هدفت إلى تعزيز التعاون في مجالات علوم الرياضة، والبرامج الأكاديمية المشتركة، ومشروع إنشاء أول فرع دولي لجامعة يونانية داخل مصر، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الحالية الموقعة بالفعل بين الجامعتين.

وفي هذا الإطار، استضافت سفارة اليونان بالقاهرة اجتماعًا رفيع المستوى بدعوة كريمة من نيكولاوس باباجيورجيو، سفير اليونان لدى جمهورية مصر العربية، في مشهد يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر واليونان، والحرص المشترك على دعم التعاون في مجالات التعليم والثقافة والبحث العلمي.

وشهد الاجتماع حضور كل من:

* صوفيا زاخاراكي، وزيرة التعليم والشؤون الدينية والرياضة بجمهورية اليونان.

* نيكولاوس باباجيورجيو، سفير اليونان لدى جمهورية مصر العربية.

* إليفثيريا كايري، السكرتير الأول للشؤون السياسية بسفارة اليونان بالقاهرة.

* إيليني بالديمتسي، مستشارة وزيرة التعليم والشؤون الدينية والرياضة باليونان.

* فوتيوس ماريس، رئيس جامعة ديموقريطوس بتراقيا باليونان.

* ماريا جريجوريو، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وشؤون الطلاب والتعليم المستمر وأستاذ البيولوجيا الجزيئية والتطورية بجامعة ديموقريطوس بتراقيا.

ومن الجانب المصري حضر اللقاء:

* السيد قنديل، السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة العاصمة.

* حسام رفاعي، السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس جامعة العاصمة لشؤون التعليم والطلاب.

* إسراء داود، الدكتورة مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة العاصمة.

وخلال الاجتماع، تم توقيع اتفاق غير ملزم بين رئيسي الجامعتين بشأن مشروع إنشاء الفرع الدولي لجامعة ديموقريطوس داخل جامعة العاصمة، وذلك بحضور ومباركة وزيرة التعليم والشؤون الدينية والرياضة اليونانية، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة نحو تفعيل المشروع بشكل رسمي، على أن تستكمل الإجراءات والخطط التنفيذية بحلول سبتمبر 2026.

وأكدت الدكتورة صوفيا زاخاراكي خلال اللقاء حرص الحكومة اليونانية على دعم مسارات التعاون الأكاديمي والعلمي مع مؤسسات التعليم العالي المصرية، مشيدةً بالتطور المتسارع الذي تشهده الشراكات التعليمية بين البلدين، ومؤكدة أن التعاون مع الجامعات المصرية يمثل نموذجًا متميزًا للتقارب الثقافي والحضاري بين الشعبين المصري واليوناني، خاصة في ظل التوسع في البرامج الدولية والمشروعات الأكاديمية المشتركة.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، وفوتيوس ماريس، رئيس جامعة ديموقريطوس بتراقيا، أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء شراكة أكاديمية مستدامة بين الجامعتين، تقوم على تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتطوير البرامج المشتركة، ودعم إنشاء الفرع الدولي بما يعزز من فرص التعليم الدولي المشترك في المنطقة.

كما أشار الدكتورحسام رفاعي، نائب رئيس جامعة العاصمة لشؤون التعليم والطلاب، وماريا جريجوريو، نائب رئيس جامعة ديموقريطوس للشؤون الأكاديمية وشؤون الطلاب والتعليم المستمر، إلى أهمية التعاون في تطوير البرامج الأكاديمية الدولية وتفعيل الحراك الطلابي والتبادل الأكاديمي، مع التأكيد على أهمية ضمان جودة البرامج التعليمية وفق المعايير الأوروبية والدولية.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة إسراء ياسر داود، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة العاصمة، أن هذا التعاون يأتي تتويجًا لسلسلة من الاجتماعات والزيارات التنسيقية والعمل المشترك بين الجانبين خلال الفترة الماضية، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية مكثفة لضمان إطلاق البرامج الأكاديمية المشتركة واستكمال خطوات إنشاء الفرع الدولي وفق الجدول الزمني المستهدف.

ويأتي هذا الإنجاز استكمالًا لمسار التعاون القائم بالفعل بين الجامعتين، والذي شهد خلال الأشهر الماضية عددًا من الاجتماعات الرسمية والزيارات المتبادلة، من بينها اجتماع موسع عبر تقنية الاتصال المرئي جمع قيادات الجامعة مع وزيرة التعليم اليونانية والبروفيسور نيكوس بابايوانونو نائب الوزير لشؤون التعليم العالي، إلى جانب قيادات جامعة ديموقريطوس، وذلك لمتابعة خطوات التعاون الأكاديمي والعلمي في مجال علوم الرياضة ومشروع الفرع الدولي.

كما يأتي هذا التعاون امتدادًا للنجاحات التي تحققت في تطوير برنامج البكالوريوس المشترك لإعداد معلم التربية الرياضية باللغة الإنجليزية، والمقرر إطلاقه خلال العام الأكاديمي القادم، كبرنامج دولي متكامل يُدرس باللغة الإنجليزية وفق المعايير الأكاديمية الدولية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة عالميًا وتعزيز فرص التبادل الثقافي والأكاديمي بين الطلاب.

وشهدت المناقشات التأكيد على أهمية تطوير البرامج الأكاديمية المشتركة، وتوسيع مجالات البحث العلمي والتبادل الأكاديمي، بالإضافة إلى مناقشة آليات الاعتماد والجودة والبنية المؤسسية اللازمة لإنشاء الفرع الدولي، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية وبحثية متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وفي السياق ذاته، شهد اليوم نفسه لقاءً بين صوفيا زاخاراكي، وزيرة التعليم والشؤون الدينية والرياضة باليونان، وعبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر واليونان في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم التأكيد على أهمية توسيع الشراكات الأكاديمية والبحثية بين الجامعات المصرية واليونانية، ومن بينها التعاون القائم بين جامعة العاصمة وجامعة ديموقريطوس، إلى جانب دعم البرامج الدولية والمشروعات البحثية المشتركة والحراك الأكاديمي.

ويعكس هذا التعاون رؤية جامعة العاصمة نحو تعزيز مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة تسعى إلى الانفتاح على التجارب التعليمية الدولية، وبناء شراكات استراتيجية مستدامة تسهم في دعم جودة التعليم والبحث العلمي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.