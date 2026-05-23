الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إبراهيم فايق: فيلم “سڤن دوجز” نقلة جنونية في السينما المصرية

محمد بدران

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بفيلم “سڤن دوجز”، مؤكدًا أنه يمثل نقلة كبيرة في صناعة السينما المصرية والعربية، لما يحتويه من تقنيات تصوير متطورة ومستوى بصري غير مسبوق.

وقال  إبراهيم فايق عبر حسابه على منصة “إكس” إن الفيلم يقدم تجربة مختلفة تمامًا من حيث جودة التصوير، واستخدام الكاميرات في مشاهد الأكشن، إضافة إلى دقة الكادرات وزوايا التصوير التي وصفها بأنها مدروسة بشكل احترافي، مشيرًا إلى أن مشاهد المطاردات، وعلى رأسها مشهد الهليكوبتر، تعد من أبرز اللقطات التي ستلفت انتباه المشاهدين.

وأضاف أن العمل يتميز أيضًا بجرافيك احترافي في الانتقال بين الدول، مع إيقاع سريع يجعل المشاهد في حالة من التشويق المستمر طوال مدة العرض.

وأثنى على أداء نجوم الفيلم، وعلى رأسهم أحمد عز وكريم عبدالعزيز، مؤكدًا أن العمل يضم نخبة كبيرة من النجوم، ما يضيف له ثقلًا فنيًا واضحًا.

واختتم  إبراهيم فايق تصريحاته بالتأكيد على أن الفيلم يمثل خطوة مهمة قد تفتح آفاقًا جديدة للسينما المصرية والعربية عالميًا، خاصة مع عرضه مترجمًا باللغة الإنجليزية في عدد من الدول، موجهًا التهنئة لصناع العمل وللمستشار تركي آل الشيخ على رؤيته الفنية ودعمه للمشروع.

7 DOGS

فيلم سفن دوجز فكرة المستشار تركي أل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز ومنة شلبي وتارا عماد ونجوم العالم مونيكا بيلوتشي وسلمان خان ومارتن لورانس ومن النجوم العرب ناصر القصبي وإخراج بلال العربي وعادل فلاح. 

فيلم «dogs 7»

واستطاع فيلم «dogs 7» الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأكبر مشهد تفجيري في تاريخ السينما على مستوى العالم. 

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن دخول «dogs 7» لموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مشهد انفجاري وأكبر كمية متفجرات حقيقية داخل مشهد تم تصويره في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وفي هذا المشهد تم استخدام قرابة 325 خرطوشا من النيتروم شديد الانفجار، 25 خزان وقود، 2 طن من بنتونيت، 159 من كاب تفجير كهربائى فورى، 4 كيلومتر من فتيل المتفجرات، 21،200 لتر بنزين، 3 سيارات تريلا 40 قدم، 4 شاحنات 5 أطنان.

وبذلك حطم فيلم «dogs 7» الرقم القياسى لأكبر كمية متفجرات فى مشهد واحد مستخدما 405.85 كيلوجرام من المتفجرات، متجاوزا القياسى المسجل من قبل فيلم جيمس بوند. 

The Seven Dogs Trailer Review | Salman Khan, Sanjay D | Karim Abdel Aziz, Ahmed Ezz | 7 Dogs Trailer

أبطال فيلم «dogs 7»

الفيلم تأليف المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن بطولة  كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي  وناصر القصبي وسيد رجب ومن إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die. 

يضم الفيلم  كوكبة من نجوم السينما العالميين، من أبرزهم جيانكارلو إسبوزيتو نجم Breaking Bad وThe Mandalorian، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي بطلة The Matrix Reloaded، ونجم بوليوود سلمان خان أحد أبرز وجوه سلسلة Tiger، والعملاق الهندي سانجاي دوت بطل فيلم Vaastav وساندي بيلا.

ويجسد كريم عبدالعزيز دور غالي أبو داوود الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر علي التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره احمد عز لمحاربة هذه العصابة. ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الاضحي بمصر وجميع أنحاء الوطن العربي .

