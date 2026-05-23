علامات في لون اللحمة تكشف مشكلة خطيرة.. انتبه قبل الطهي بـ عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى وبدء تجهيز اللحوم داخل المنازل، يحذر أطباء وخبراء سلامة الغذاء من تجاهل بعض العلامات التي قد تظهر على لون اللحمة، لأنها أحيانًا تكون مؤشرًا على فسادها أو تعرضها لمشكلة صحية خطيرة.

علامات في لون اللحمة قد تكشف مشكلة خطيرة

ويؤكد الدكتور أحمد صبري خبير التغذية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن لون اللحمة الطبيعي يختلف حسب نوعها وطريقة حفظها، لكن هناك ألوانًا غير معتادة يجب الحذر منها وعدم تجاهلها، خاصة في الأجواء الحارة وسوء التخزين خلال العيد.

اللون الأحمر الطبيعي ليس ثابتًا دائمًا

يعتقد كثير من الناس أن اللحمة يجب أن تكون حمراء دائمًا، لكن الحقيقة أن اللون الطبيعي قد يتدرج بين الأحمر الفاتح والأحمر الداكن حسب عمر الذبيحة وكمية الأكسجين ودرجة التبريد.

فاللحمة الطازجة غالبًا تكون وردية مائلة للأحمر مع رائحة طبيعية وقوام متماسك.

اللون الرمادي قد يكون علامة خطر

من أكثر الألوان التي تستدعي الانتباه تحوّل اللحمة إلى اللون الرمادي، خاصة إذا كان مصحوبًا برائحة غير طبيعية أو ملمس لزج.

ويشير خبراء التغذية إلى أن هذا اللون قد يكون ناتجًا عن سوء التخزين أو بدء نمو البكتيريا، خصوصًا إذا تُركت اللحوم خارج الثلاجة لفترات طويلة.

اللون الأخضر مؤشر فساد واضح

إذا ظهرت بقع خضراء أو انعكاسات مائلة للأخضر على سطح اللحمة، فهذه علامة خطيرة تدل غالبًا على فسادها ونشاط البكتيريا.

ويؤكد الأطباء ضرورة التخلص من اللحمة فورًا وعدم محاولة غسلها أو طهيها، لأن السموم البكتيرية قد تبقى حتى بعد التسوية.

اللون البني.. طبيعي أحيانًا وخطير أحيانًا

تحول اللحمة إلى اللون البني لا يعني دائمًا أنها فاسدة، فقد يحدث ذلك نتيجة تعرضها للهواء أو نقص الأكسجين داخل العبوات.

لكن إذا صاحب اللون البني رائحة كريهة أو لزوجة واضحة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على فسادها.

البقع البيضاء أو الزرقاء

ظهور بقع بيضاء غريبة أو لون أزرق على أجزاء من اللحمة قد يكون علامة على نمو فطريات أو سوء تجميد وتخزين.

وفي هذه الحالة يُفضل عدم تناولها، خاصة للأطفال وكبار السن.

الرائحة والملمس لا يقلان أهمية عن اللون

يشدد خبراء سلامة الغذاء على أن فحص اللون وحده لا يكفي، بل يجب الانتباه أيضًا إلى:

* الرائحة النفاذة أو الحامضة

* الملمس اللزج

* خروج سوائل غريبة

* تغير القوام الطبيعي

فهذه العلامات مع تغير اللون قد تكشف فساد اللحوم بشكل واضح.

أخطاء تخزين تسبب تغير لون اللحمة

هناك عادات شائعة خلال العيد تؤدي إلى فساد اللحوم سريعًا، منها:

* وضع اللحمة الساخنة في الفريزر

* ترك اللحوم خارج الثلاجة لساعات

* تكديس اللحوم فوق بعضها

* إعادة تجميد اللحمة بعد إذابتها

* استخدام أكياس غير مخصصة للتجميد

كيف تحافظ على لون اللحمة الطبيعي؟

ينصح المتخصصون باتباع عدة خطوات للحفاظ على جودة اللحوم:

* تبريد اللحوم سريعًا بعد التقطيع

* حفظها في درجة حرارة مناسبة

* تقسيمها في أكياس صغيرة

* عدم غسلها بالماء بكثرة

* استخدام الفريزر بشكل صحيح

متى يجب التخلص من اللحمة فورًا؟

ينصح الأطباء بعدم المخاطرة وتجنب تناول اللحمة إذا ظهر عليها:

* لون أخضر أو أزرق

* رائحة كريهة قوية

* لزوجة واضحة

* عفن أو بقع غريبة

لأن تناول اللحوم الفاسدة قد يؤدي إلى التسمم الغذائي ومشكلات صحية خطيرة.