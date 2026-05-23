قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين .. مصرع 8 أشخاص حتى الآن في انفجار بمنجم فحم
إبراهيم عبد الجواد: لا الأهلي يريد توروب ولا المدرب متمسك بالبقاء
أمير هشام: استمرار معتمد جمال.. وهذه تفاصيل أزمة جون إدوارد مع عباس
إقالة رئيس الوزراء ​السنغالي عثمان سونكو وحل ​حكومته
إجلاء 40 ألف شخص من المنازل في كاليفورنيا بسبب تسرب مواد سامة
آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 6815 جنيها في الصاغة
حكم لبس الصندل للمحرم.. دار الإفتاء تحسم الجدل
علامات في لون اللحمة تكشف مشكلة خطيرة.. انتبه قبل الطهي بـ عيد الأضحى
كان يستعد للزفاف ..وفاة شاب بمطار شرم الشيخ عقب عودته من السعودية
مش بالقصور.. جمال شعبان يصف روشتة السعادة
معتمد جمال : أنا المدرب الوحيد اللي ما عندوش بدائل "القماشة صعبة"
إلهام شاهين: 7DOGS بداية قوية لوصول السينما العربية للعالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مش بالقصور.. جمال شعبان يصف روشتة السعادة

جمال شعبان
جمال شعبان
اسماء محمد

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق إذا اردت ان تكون سعيدا عليك أن تنسي الضرر الذي لحق بك والخسائر التي أصابتك وتركز على اللجوء إلى الله.

وأضاف جمال شعبان في منشور له على الفيسبوك، عليك أن تتخلص من الجراح والقروح التي حفرت أخاديدها على جبين أيامك وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله.

ونصح جمال شعبان بالتركيز على الله الواحد الأحد الذي بالإضافة إلى امتلاكه القدرة علي شفائك من الشر والأذى والجروح والإصابات لديه القدرة على الاعتناء بك ومنحك القوة التى تجعلك تبدأ من جديد.

وأضاف جمال شعبان أن الله فقط يستطيع الطبطبة عليك بلا مقابل ولملمة أشلاء روحك ورأب صدع وجدانك .. الله فقط يستطيع .. أن ينتشلك من وهدة الهموم لتحلق بلا جناحين في آفاق الرضا فقط لذا تحرك فقط صوب رحابه.. فقط اطرق علي بابه وتشبث برحماته و أعد توجيه بوصلتك التي انحرفت عن سواء السبيل وانجذبت بمغناطيسية بنيات الطريق وباتت رهينة ترهات وزيف وأباطيل

" متي تستطيع أن تجلس مع نفسك وتواجهها بالحقيقة المرة التي تصمم علي الفرار منها كما يفر المرء من المصاب ب كوڤيد .. وهى أننا نبني قصورا من الرمال الهشة علي شفا جرف من سراب الطموح اللا نهائي وعلي بقعة ساحلية مؤقتة بحدود لحظتي الميلاد والممات.

ولكن الحقيقة الوحيدة المطلقة ستظهر في لحظة ما وسيتم انتزاعك مجردا من كل كراسيك التي طالما  بغرورك بها  وسعت شرفات صباحك والمساء ورحاب حركاتك والسكون وسيتم اقتطاف زهرة حياتك في سلاسة ويسر وربما بحركة مباغتة .. ستذهب عاريا من كل ديباج ألقابك ، متجردا من كل  أساور قصائد محبيك.. خاوي الوفاض من كل لايكات وكومنتات جحافل الفانز والمتابعين.. لن يشفع لك إلا ما  بنيت من بنايات الحق والخير والجمال وما غرست من أشجار البر والإحسان من كلمة صادقة من بادرة مخلصة.

جمال شعبان دكتور جمال شعبان قال دكتور جمال شعبان السعادة الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الرئيس السيسي

قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات رئاسية

احمد سعد ونجله

أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم

هاني شاكر

إلهام شاهين تدخل في نوبة بكاء بسبب وصية هاني شاكر.. ماذا قال قبل وفاته؟

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي

المتهم

مهتز نفسيا.. ضبط شخص تعدى على المارة وحطم سيارات بمصر الجديدة

ترشيحاتنا

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

فيتش تتوقع انكماش اقتصاد دبي نحو 7% في 2026

ارشيفي

روسيا.. اندلاع حريق بمستودع نفطي في نوفوروسيسك

أرشيفي

بصاروخ أرض جو .. حزب الله يتصدى لمسيّرة إسرائيليّة من نوع هيرون 1

بالصور

علامات في لون اللحمة تكشف مشكلة خطيرة.. انتبه قبل الطهي بـ عيد الأضحى

علامات في لون اللحمة قد تكشف مشكلة خطيرة.. انتبه قبل الطهي في عيد الأضحى
علامات في لون اللحمة قد تكشف مشكلة خطيرة.. انتبه قبل الطهي في عيد الأضحى
علامات في لون اللحمة قد تكشف مشكلة خطيرة.. انتبه قبل الطهي في عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى.. كيف تؤثر اللحوم المصنعة على الصحة؟

مع اقتراب عيد الأضحى.. كيف تؤثر اللحوم المصنعة على الصحة؟
مع اقتراب عيد الأضحى.. كيف تؤثر اللحوم المصنعة على الصحة؟
مع اقتراب عيد الأضحى.. كيف تؤثر اللحوم المصنعة على الصحة؟

قبل عيد الأضحى.. طرق مختلفة لعمل الممبار

الممبار
الممبار
الممبار

أكلات سريعة من لحمة العيد للأطفال.. وصفات شهية ومغذية يحبها الصغار

أكلات سريعة من لحمة العيد للأطفال
أكلات سريعة من لحمة العيد للأطفال
أكلات سريعة من لحمة العيد للأطفال

فيديو

مشاجرات ساعة رويال بوب

اشتباكات وصلت لإغلاق المتاجر .. قصة فوضى ساعة رويال بوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد