مش بالقصور.. جمال شعبان يصف روشتة السعادة

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق إذا اردت ان تكون سعيدا عليك أن تنسي الضرر الذي لحق بك والخسائر التي أصابتك وتركز على اللجوء إلى الله.

وأضاف جمال شعبان في منشور له على الفيسبوك، عليك أن تتخلص من الجراح والقروح التي حفرت أخاديدها على جبين أيامك وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله.

ونصح جمال شعبان بالتركيز على الله الواحد الأحد الذي بالإضافة إلى امتلاكه القدرة علي شفائك من الشر والأذى والجروح والإصابات لديه القدرة على الاعتناء بك ومنحك القوة التى تجعلك تبدأ من جديد.

وأضاف جمال شعبان أن الله فقط يستطيع الطبطبة عليك بلا مقابل ولملمة أشلاء روحك ورأب صدع وجدانك .. الله فقط يستطيع .. أن ينتشلك من وهدة الهموم لتحلق بلا جناحين في آفاق الرضا فقط لذا تحرك فقط صوب رحابه.. فقط اطرق علي بابه وتشبث برحماته و أعد توجيه بوصلتك التي انحرفت عن سواء السبيل وانجذبت بمغناطيسية بنيات الطريق وباتت رهينة ترهات وزيف وأباطيل

" متي تستطيع أن تجلس مع نفسك وتواجهها بالحقيقة المرة التي تصمم علي الفرار منها كما يفر المرء من المصاب ب كوڤيد .. وهى أننا نبني قصورا من الرمال الهشة علي شفا جرف من سراب الطموح اللا نهائي وعلي بقعة ساحلية مؤقتة بحدود لحظتي الميلاد والممات.

ولكن الحقيقة الوحيدة المطلقة ستظهر في لحظة ما وسيتم انتزاعك مجردا من كل كراسيك التي طالما بغرورك بها وسعت شرفات صباحك والمساء ورحاب حركاتك والسكون وسيتم اقتطاف زهرة حياتك في سلاسة ويسر وربما بحركة مباغتة .. ستذهب عاريا من كل ديباج ألقابك ، متجردا من كل أساور قصائد محبيك.. خاوي الوفاض من كل لايكات وكومنتات جحافل الفانز والمتابعين.. لن يشفع لك إلا ما بنيت من بنايات الحق والخير والجمال وما غرست من أشجار البر والإحسان من كلمة صادقة من بادرة مخلصة.