الأرصاد تكشف مفاجأة سارة عن طقس عيد الأضحى.. تفاصيل

زفّت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشرى للمواطنين بشأن حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2026، مؤكدة أن البلاد ستشهد أجواء معتدلة وانخفاضاً نسبياً في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الطبيعية، ما يهيئ أجواء مناسبة للخروج والتنزه وقضاء إجازة العيد في مختلف المحافظات.

درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد خلال هذه الأيام انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، موضحة أن القيم الحالية أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو درجتين مئويتين.

أمطار خفيفة على بعض المناطق قبل عيد الأضحى والأجواء مستقرة خلال الإجازة

وأضافت غانم، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن" تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن درجات الحرارة خلال فترة النهار في أيام عيد الأضحى ستتراوح بين 30 و31 درجة مئوية، بداية من السبت وحتى الجمعة من الأسبوع المقبل، مؤكدة أن الأجواء ستكون مناسبة للخروج والتنزه والاستمتاع بالإجازة.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الظهيرة، خاصة في المحافظات الداخلية، مع ضرورة اصطحاب غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس أثناء التواجد خارج المنزل.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة خلال فترات الليل ستتراوح بين 16 و18 درجة مئوية في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة خفيفة في الأجواء.

وكشفت غانم عن وجود فرص لسقوط أمطار غدًا على المناطق المطلة على البحر المتوسط، مع فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مؤكدة أن فرص الأمطار ستتراجع تدريجياً خلال أيام العيد.