منذ 12 عامًا.. أول تعليق لضحية التحرش من مدرس بالدقهلية

خرجت س. ا ضحية التحرش من مدرس اللغة الإنجليزية بالدقهلية عن صمتها، وتحدثت عن الواقعة التي تعرضت لها منذ 12 عامًل بمنطقة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وقالت في مداخلة هاتفية عبر برنامج اليوم هنا القاهرة المذاع عبر قناة مودرن mti تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أنها تعرضت لهذا الحادث عندما كانت تبلغ 11 عامًا أثناء تلقيها درس خصوصي لدى مدرس الدقهلية المتهم، ولصغر سنها وخشيتها من المتهم علاوة على وفاة والدها، آثرت الصمت علها تتخلص من آلامها.

وأضافت أنها لم تتمكن من تجاوز ما حدث معها، خصوصًا عندما علمت أن المدرس المتهم لا زال يتحرش بالفتيات والطالبات حتى اللحظة، فقررت أن تخرج عن صمتها وتحرر محضرًا ضده، وبالفعل ألقي القبض عليه وتم حبسه على ذمة التحقيقات.

وأشارت ضحية التحرش من مدرس الدقهلية، أن النيابة العامة قررت حفظ التحقيقات في الواقعة، لعدم كفاية الأدلة ولمرور 12 عامًا على الواقعة، إلا أنها أصوت على استكمال الإجراءات وقدمت تظلما على قرار الحفظ مدعومًا بتقارير نفسية تثبت علاجها نفسيًا من آثار تحرش المتهم.