رئيس نادي البنك الأهلي يحسم مصير الرمادي ويكشف موقف أسامة فيصل من الرحيل

أشرف نصار
إسلام مقلد

كشف أشرف نصار تفاصيل موقف البنك الأهلي من المدير الفني أيمن الرمادي، إلى جانب الحديث عن ملف الصفقات ومستقبل المهاجم أسامة فيصل.

وأكد نصار عبر برنامج "مودرن سبورتس"، أن النادي كان يطمح للتواجد ضمن مجموعة المنافسة على اللقب وإنهاء الموسم داخل المربع الذهبي، إلا أن البداية السيئة للفريق أثرت بشكل كبير على مشواره.

وقال: "في أول خمس جولات لم نحصد سوى 4 نقاط فقط، وهو ما تسبب في تأثرنا طوال الموسم، ورغم محاولات تصحيح المسار لم نتمكن من التواجد في مجموعة البطل".

وأضاف: "الوضع اختلف عن الموسم الماضي، عندما بدأنا بشكل قوي ونجحنا في إنهاء الدوري بالمركز الخامس".

جلسة حاسمة مع الرمادي بعد العيد

وأوضح رئيس البنك الأهلي أن إدارة النادي ستعقد جلسة مع أيمن الرمادي عقب عيد الأضحى، من أجل مناقشة ترتيبات الموسم الجديد، سواء فيما يتعلق بفترة الإعداد أو احتياجات الفريق من الصفقات الجديدة.

وشدد نصار على استمرار الرمادي في منصبه، قائلاً: “أيمن الرمادي مستمر معنا في الموسم المقبل، وكل ما تردد عن التفاوض مع مدربين آخرين غير صحيح”.

كما نفى وجود أي مفاوضات مع حمزة الجمل، رغم إشادته بما قدمه المدرب مع إنبي.

موقف النادي من بيع اللاعبين

وتحدث نصار عن سياسة النادي في ملف بيع اللاعبين، مؤكدًا أن هناك ضوابط واضحة تحكم هذا الأمر، تبدأ بالحصول على رأي الجهاز الفني، ثم النظر إلى رغبة اللاعب نفسه.

وعن مستقبل أسامة فيصل، قال رئيس البنك الأهلي: "اللاعب كان يرغب في الاستمرار معنا خلال الموسم الحالي، وكنا نأمل في وجوده ضمن قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026".

وأضاف: "في حال وصول عروض رسمية له، سيتم تقييم الموقف بالتنسيق مع الجهاز الفني قبل اتخاذ القرار النهائي".

ويُعد أسامة فيصل أحد أبرز عناصر البنك الأهلي خلال المواسم الأخيرة، بعدما لفت الأنظار بمستوياته الهجومية المميزة في الدوري المصري الممتاز.

