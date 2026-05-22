الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصور الكاملة.. النجوم على السجادة البينك للعرض الخاص لفيلم 7 Dogs

سعيد فراج

اختتمت قبل قليل فعاليات السجادة البينك، للعرض الخاص لفيلم 7 Dogs، في إحدى سينمات التجمع الخامس. 

وحضر العرض الخاص، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومعه الفنان عمرو دياب، والفنان كريم عبد العزيز وزوجته، والفنان أحمد عز. 

كما حضر أيضا: مصطفى شعبان، هاني رمزي وزوجته، مي كساب، إلهام شاهين، أمير شاهين، وهالة صدقي. 

وشهد العرض الخاص لفيلم dogs 7، أيضاً حضور النجوم: فيفي عبده، صابرين، محمد فضل روت وزوجته، يوسف الشريف، باسم سمرة، إسعاد يونس، إياد نصار. 

واستطاع فيلم «dogs 7» الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأكبر مشهد تفجيري في تاريخ السينما على مستوى العالم. 

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن دخول «dogs 7» لموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مشهد انفجاري وأكبر كمية متفجرات حقيقية داخل مشهد تم تصويره في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وفي هذا المشهد تم استخدام قرابة 325 خرطوشا من النيتروم شديد الانفجار، 25 خزان وقود، 2 طن من بنتونيت، 159 من كاب تفجير كهربائى فورى، 4 كيلومتر من فتيل المتفجرات، 21،200 لتر بنزين، 3 سيارات تريلا 40 قدم، 4 شاحنات 5 أطنان.

وبذلك حطم فيلم «dogs 7» الرقم القياسى لأكبر كمية متفجرات فى مشهد واحد مستخدما 405.85 كيلوجرام من المتفجرات، متجاوزا القياسى المسجل من قبل فيلم جيمس بوند. 

أبطال فيلم «dogs 7»

الفيلم تأليف المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن بطولة  كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي  وناصر القصبي وسيد رجب ومن إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die. 

يضم الفيلم  كوكبة من نجوم السينما العالميين، من أبرزهم جيانكارلو إسبوزيتو نجم Breaking Bad وThe Mandalorian، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي بطلة The Matrix Reloaded، ونجم بوليوود سلمان خان أحد أبرز وجوه سلسلة Tiger، والعملاق الهندي سانجاي دوت بطل فيلم Vaastav وساندي بيلا.

ويجسد كريم عبدالعزيز دور غالي أبو داوود الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر علي التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره احمد عز لمحاربة هذه العصابة. ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الاضحي بمصر وجميع أنحاء الوطن العربي .

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟

