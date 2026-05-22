بالجلابية.. محمد رمضان يصل إلى بغداد لحضور عرض فيلم أسد | صور

وصل الفنان محمد رمضان إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة؛ لحضور عرض فيلم أسد.

وظهر رمضان مرتديًا الجلباب البلدي، في الوقت الذي دعى فيه إلى الاحتفال بيوم الجلباب؛ للتعبير عن الهوية المصرية.

وكتب رمضان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وصلت #بغداد لافتتاح فيلم أسد، في نفس ميعاد إصدار أغنية ياكوزا yakuza، ثقة في الله نجاح".

إطلالة رياضية.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بتيشرت برشلونة بعد تصدرها تريند تيك توك .. خطفاني ليحيى علاء تتجاوز نصف مليون مشاهدة أولى أغنيات الألبوم الفرفوش.. أحمد سعد يطلق تيزر فلوس بابا مع ديستانكت

إطلالة رياضية.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بتيشرت برشلونة بعد تصدرها تريند تيك توك .. خطفاني ليحيى علاء تتجاوز نصف مليون مشاهدة أولى أغنيات الألبوم الفرفوش.. أحمد سعد يطلق تيزر فلوس بابا مع ديستانكت

ويجري الفنان محمد رمضان جولة ترويجية جديدة لفيلم أسد، للمخرج محمد دياب، في العاصمة العراقية، حيث يعرض الفيلم في 18 دار عرض بالعراق.

كما سيشهد الفنان، جولة ترويجية أخرى للفيلم بالإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد القادم، بحضور رزان جمال في سينما ريل بدبي، حيث يعرض الفيلم في 59 دار عرض إماراتية.

وعلى الجانب الآخر يعرض الفيلم في 10 دول عربية أخرى، منها:

- الأردن.. في 9 دور عرض.

- سوريا.. دارَيْ عرض.

- البحرين.. 10 دور عرض.

- السعودية.. 52 دار عرض.

- لبنان.. 13 دار عرض.

- قطر.. 17 دار عرض.

- عمان.. 14 دار عرض.

- الكويت.. 13 دار عرض.



وفي سياق متصل، وصل إجمالي إيرادات الفيلم خلال 9 أيام عرض، في 84 دار عرض، ما يزيد عن 34 مليون جنيه مصري (34.038.702 جنيه) .

أحداث فيلم أسد

تدور أحداث فيلم أسد، في مصر، في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة “أسد” العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمردة.

ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة “أسد”؛ بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة، شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك؛ يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، لتحدد معركة أسد ليس مصيره فقط؛ بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد.

ويشارك في بطولة الفيلم، محمد رمضان، ورزان جمال، وعلي قاسم، وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفي شحاته، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

يشار إلى أن فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، موسيقى تصويرية الموسيقار هشام نزيه، مدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، مصممة الأزياء ريم العدل، مهندس صوت أحمد عدنان، منتج فني ماجد يوسف، تصميم المعارك والحركة كالويان فودينيشاروف، المنتج موسى أبو طالب.