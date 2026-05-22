طائرة أمريكية تغير مسارها وتهبط اضطراريا بعد محاولة راكب فتح بابها على ارتفاع 36 ألف قدم

اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد آيرلاينز" الأمريكية، إلى تغيير مسارها والهبوط اضطراريا، إثر محاولة أحد الركاب فتح باب الطائرة أثناء تحليقها على ارتفاع 36 ألف قدم، والاعتداء على شخص آخر على متن الرحلة.
وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، وفقا لبيان إدارة الطيران الفيدرالية والتسجيلات الصوتية للمراقبة الجوية، أن الرحلة رقم 1551 — وهي من طراز بوينغ 737 ماكس 8 وعلى متنها 145 راكبا وطاقم من 6 أفراد — كانت متجهة من نيويورك إلى مدينة جواتيمالا، قبل أن تحول مسارها للهبوط في مطار واشنطن دالاس الدولي عقب إبلاغ الطاقم عن "شغب" من أحد الركاب.
وأكدت الشركة أن الطائرة هبطت بسلام حيث كانت قوات إنفاذ القانون في انتظار الراكب المشاغب، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات، موضحة أنه تم إلغاء الرحلة وتوفير سكن للمسافرين تمهيدا لنقلهم عبر رحلة بديلة صباح الجمعة. ويواجه الراكب عقوبات وغرامات مالية قاسية قد تصل إلى نحو 43 ألف دولار لكل مخالفة، بموجب قوانين إدارة الطيران الفيدرالية الصارمة ضد الركاب المشاغبين.