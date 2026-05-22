بسبب مشادة كلامية .. الداخلية توضح حقيقة اختطاف ركاب على طريق بنها

كشف أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بإختطافه وآخرين و السير بهم بأحد الطرق بالقليوبية.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بنطاق محافظة المنوفية)، وبمواجهته أقر أنه بتاريخ 16 الجارى وحال سيره بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة بنها بالسيارة قيادته لتوصيل الركاب حدثت مشادة كلامية بينه وبين بعض الركاب لإعتراضهم على سيره بطريق آخر وبسرعة هادئة ورفضه الإسراع، فقام بالتوقف بالطريق وتوفير سيارة أخرى للركاب المتضررين من سيره وتوصيل باقى الركاب.



تم التحفظ على السيارة "الميكروباص"، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

