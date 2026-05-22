الداخلية تكشف حقيقة إجبار طفل على مغادرة منزله بسبب زوجة والدة في الخانكة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية يتضرر خلاله أحد الأطفال من زوجة والده لقيامها بإجباره على مغادرة المنزل عقب وفاة والديه بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد (الطفل الظاهر بالصورة " 11 سنه ") وتبين أن والده متوفى ولم يكن متزوجًا من أخرى، وأن والدته على قيد الحياة ويقيم صحبتها، وبإستدعائها (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة) وبسؤالها أقرت بأن نجلها معتاد الكذب والتغيب عن المنزل والعودة من تلقاء نفسه، وإقامته منذ عدة أيام لدى عمه (منجد - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) وبسؤاله أقر بأن الطفل المذكور ترك المنزل لإكتشافه بقيامه بتدخين السجائر، وتواجده حاليًا بإحدى دور الرعاية الكائنة بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.