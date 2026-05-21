بهزر معاها .. حقيقة محاولة سيدة اختطاف طفلة في بورسعيد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بمحاولة إختطاف طفلة من والدها وخالتها بأحد المحال ببورسعيد.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد والدة الطفلة (مقيمة بدائرة قسم شرطة الزهور) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 18 الجارى وحال تواجدها بأحد المحال التجارية وبصحبتها نجلتها بدائرة قسم شرطة الشرق قامت إحدى السيدات "الظاهرة بالمنشور" بمحاولة إختطاف نجلتها .

أمكن تحديد وضبط المذكورة (مقيمة بدائرة قسم شرطة المناخ) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة خلال مداعبتها للطفلة على سبيل المزاح معها ، ونفت الإدعاء بمحاولتها إختطافها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.