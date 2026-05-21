الداخلية تكشف ملابسات فيديو إطعام كلاب ضالة ونشره عبر السوشيال ميديا

كشف أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من إحدى السيدات لقيامها بإطعام الكلاب الضالة بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدتها وقت إرتكاب الواقعة (مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) وبمواجهتها إعترفت بقيامها بإطعام الكلاب الضالة بالطرق العامة بالأطعمة غير المطهية وغير المعقمة وتصويرها لمقاطع الفيديو المُشار إليها ونشرها بحسابها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد حث المواطنين على الرفق بالحيوان ، وبفحص هاتفها المحمول "تبين إحتوائه على دلائل تؤكد قيامها بإنشاء صفحة لجمع التبرعات للحيوانات الأليفة".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.