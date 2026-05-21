قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال يتقدم على الفيحاء بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري السعودي
ليلة حسم اللقب.. النصر يتقدم على ضمك بالشوط الأول في الدوري السعودي
تفشي فيروس إيبولا بالكونغو يهدد بعثة الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا لليد
فتاة النمسا تتقدم بتظلم للنائب العام لإعادة فتح قضية الفنان محمود حجازي
أبو العينين: مصر وقفت مع وحدة ليبيا وأحبطت محاولات تفكيكها
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21 مايو 2026 في البنوك
رسوم وحدود التحويل على إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي اليوم
حدوتة زملكاوية على مر الزمان.. رسالة مثيرة من أحمد جلال إبراهيم بعد الفوز بالدوري
البنك المركزي يشرح الأسباب العالمية لتثبيت سعر الفائدة اليوم.. تفاصيل
مصطفى بكري: أزمة العدادات الكودية مستمرة.. ومطالبات بحل شكاوى الفواتير والغرامات
طقس العيد مفاجأة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
مساء الجمعة.. قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليلة حسم اللقب.. النصر يتقدم على ضمك بالشوط الأول في الدوري السعودي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي النصر وضمك بتقدم النصر بنتيجة 1-0، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدف النصر ساديو ماني في الدقيقة 34 من انطلاق اللقاء من رأسية رائعة بعد تحويله لعرضية ركنية.

تشكيل النصر

كشف جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة ضمك، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل فريق النصر مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل - محمد سيماكان - عبد الإله العمري و إينيجو مارتينيز.

خط الوسط: أيمن يحيى - عبد الله الخيبري و كينجسلي كومان.

الهجوم: ساديو ماني - جواو فيليكس و كريستيانو رونالدو.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: نواف العقيدي - نادر الشراري - عواد أمان - سعد الناصر - سالم النجدي - جابرييل أنجيلو - عبد الرحمن غريب - محمد مران و عبد الله الحمدان.

ترتيب الفريقين

ويحتل نادي النصر، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 83 نقطة، بفارق نقطتين فقط أمام الهلال، أقرب ملاحقيه، والذي يلعب في نفس التوقيت أمام الفيحاء.

فيما يحتل فريق ضمك المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطتين فقط أمام مراكز الهبوط.

النصر ضمك الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

سعر الذهب

800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

اكتشاف الغاز والمواد البتروليه

شركة عجيبة للبترول تحقق أكبر اكتشاف لها منذ 15 عاما بالصحراء الغربية

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

المتهمان

نتجت من حمل سفاح.. كواليس التخلص من صغيرة في شارع بأبو النمرس

ترشيحاتنا

ندوة حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

الكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك تنظم ندوة أكاديمية حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

وزير الطيران

وزير الطيران يبحث مع سفير بلجيكا فرص تعزيز الربط الجوي بين البلدين

عيد الصعود الإلهي

الكنيسة تحتفل بعيد الصعود الإلهي وسط أجواء روحية مبهجة | صور

بالصور

هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة صيفية ساحرة.. فستان أبيض يخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

نوع من الزيوت العطرية يساعد في خفض ضغط الدم.. دراسة تكشف مفاجأة

زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

تشتت التفكير في سن اليأس علامة على إصابة النساء بهذا الاضطراب.. ما الحل؟

لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟

فيديو

محمد حماقى

قالوا عنى إيه.. محمد حماقى يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد