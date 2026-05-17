سقوط الكبار .. النصر السعودي والزمالك يخسران اللقب القاري ونقطة تنقذ الموسم

سقط نادي الزمالك في خسارة قاسية أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويتشابه سيناريو الزمالك في الموسم الماضي مع سيناريو النصر السعودي بدوري روشن في عدة تفاصيل خلال صراع اللقب القاري والبطولة المحلية.

خسارة اللقب القاري

وكان الوضع مشابه لفريق النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو أمام فريق غامبا أوساكا الياباني في نهائي بطولة دوري أبطال أسيا 2 بنتيجة هدف دون رد.

المتشابهات بين الزمالك والنصر السعودي في الموسم الحالي كثيرة حيث مازال الثنائي يسعيان لحسم لقب بطولة الدوري حتى الجولة الأخيرة.

المنافسة للرمق الأخير

وأعطى الزمالك غريمه التقليدي الأهلي فرصة المنافسه على اللقب - حتى وإن كانت ضعيفه- لآخر مباراة في الموسم بعد الخسارة بنتيجة ثلاث أهداف دون رد.

وسار النصر السعودي على نهج الزمالك أيضا ومنح الهلال فرصة المنافسه على لقب بطولة الدوري السعودي حتى المباراة الأخيرة بعد التعادل الدراماتيكي بينهم في الجولة السابقة.

نقطة وفوز وحيد

ويتبقى للزمالك وكذلك النصر السعودي مباراة وحيده تحسم لقب بطولة الدوري لصالحهم دون النظر لنتائج المنافسين.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري فيما يلعب فريق النصر السعودي أمام ضمك

الزمالك يحتاج للفوز أو التعادل لتحقيق اللقب فيما يسعى النصر السعودي لتحقيق الفوز لحسم اللقب دون النظر لنتيجة الهلال.