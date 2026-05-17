قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي : مشروع الدلتا الجديدة لم يكن يتم إلا بأيدي المصريين وتضافر أجهزة الدولة
مدير جهاز مستقبل مصر: الدلتا الجديدة أحد أكبر مشروعات التوسع الزراعي
برلماني: تطوير القاهرة التاريخية استثمار اقتصادي ضخم يعزز مكانة مصر عالميًا
الرئيس السيسي: مشروع الدلتا الجديدة مدعاة لفخر المصريين والشعب صاحب الإنجاز
مصر تستهدف 70% اكتفاءً ذاتيًا من القمح والحبوب بدعم البحث العلمي ومشروعات التوسع الزراعي
قطر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون وتطورات التهدئة بين إيران والولايات المتحدة
5 طلاب خليجيين بجامعة شهيرة بأكتوبر يحررون محضرا باختفاء هواتفهم
تصعيد واسع جنوب لبنان.. غارات متواصلة وعمليات نسف عنيفة في الخيام
بهاء الغنام: مصر حاربت الإرهاب وحققت إنجازات غير مسبوقة في سنوات قليلة
العلاقات المصرية الصينية.. مرحلة جديدة من التعاون بعد قرار الإعفاء الجمركي الكامل
مستقبل مصر: تدبير أكثر من 8 ملايين طن قمح و800 ألف طن زيت
مركز المعلومات: سلاسل الإمداد الذكية توجه استراتيجي لإعادة تصميم الاقتصاد العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في بني سويف.. الزراعة تطلق حلولًا ذكية لزيادة إنتاج القمح وتوفير المياه

توريد القمح
توريد القمح
شيماء مجدي

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يوم حصاد موسع لمحصول القمح بمزرعة البحوث الزراعية بمحطة بحوث سدس بمحافظة بني سويف، تحت رعاية السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد المائية

ويأتي هذا الحدث بالتعاون مع المنظمة الدولية للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، وضمن برنامج المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) للزراعة المستدامة ومبادرة ندرة المياه، حيث استهدف يوم الحصاد دراسة وتطبيق المعاملات الزراعية المستدامة لنظام إنتاج القمح، بهدف رفع إنتاجية المياه ووحدة المساحة، والتكيف مع التغيرات المناخية الحالية.

وشهد الفعالية الدكتور خالد جاد، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ووكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية للإرشاد، المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بني سويف، الدكتورة ماجدة عبدالرحمن، رئيس قسم بحوث القمح، الدكتورة سمر الطاهر، ممثل منظمة "إيكاردا"، الدكتور حاتم أبوطالب، أستاذ الأراضي، الدكتورة رحاب عبدالرحمن، مسؤول مبادرة ندرة المياه، بالإضافة الى عدد من المزارعين، وجهاز الإرشاد الزراعي بالمحافظة، ونخبة من الباحثين المتخصصين.

ومن جانبه قال الدكتور خالد جاد رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعي، أنه قد تم خلال الفعالية استعراضًا لأبرز النتائج الحقلية التي ركزت على إيجاد بدائل مستدامة لمستلزمات الإنتاج التقليدية، وفي مقدمتها التسميد المعدني، حيث تم التأكيد على نجاح تجربة استخدام التسميد الميكروبي الحيوي (الآزوتي والفوسفاتي والبوتاسي)، والذي ساهم بشكل ملموس في: توفير نحو 20% من الاحتياجات والمدخلات الأزوتية (الكيماوية) للمحصول،  تقليل تكاليف الإنتاج على المزارعين، فضلا عن الحفاظ على البيئة والتربة من التلوث.

وخلال الجولة الميدانية بالحقل، أوضح المشاركون خلال جولتهم الميدانية وجود فروق واضحة وإيجابية بين مواعيد الزراعة المختلفة والأصناف المستنبطة حديثًا.

واضاف رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعي، أنه بناءً على هذه المشاهدات الحقلية، تعكف الوزارة بالتعاون مع الهيئات الدولية على إعداد حزم توصيات فنية جديدة، سيتم توصيلها للمزارعين؛ لتواكب التغيرات المناخية وتضمن الحصول على أعلى إنتاجية ممكنة من وحدة المياه ووحدة المساحة.

ومن جانبهم أشاد المزارعون، بالدعم الفني المستمر والحلول التطبيقية التي تقدمها البحوث الزراعية، والتي تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الدخل المادي للمزارع المصري، مع ترشيد استخدام مياه الري في ظل التحديات المائية الراهنة.

الزراعة بنى سويف القمح توريد القمح وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

«الماتش» ينفرد : الزمالك يشارك في بطولة أفريقيا الموسم المقبل بأمر «الكاف»

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

خالد الغندور

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك لقب الكونفدرالية

موعد عيد الاضحى وقفة عرفات

عيد الأضحى الأربعاء ولا الخميس.. «السعودية» تحسم الجدل بإعلان رؤية ذي الحجة

بايرن ميونخ

«بايرن ميونخ العربي» يُثير الجدل بمنشور ساخر بعد خسارة الزمالك للكونفدرالية

الزمالك

هل سيظل يوم 16 مايو شؤمًا على الزمالك؟.. رد مُفاجئ من محمد كمونة

ترشيحاتنا

عادل إمام - نضال الشافعي

في عيد ميلاد الزعيم.. نضال الشافعي: عادل إمام اختارني ومكي للشغل معاه

عادل إمام

في عيد ميلاده.. قصة مشاركة عادل إمام بفيلم الحريف بدلا من أحمد زكي

جوري بكر

جوري بكر تعلن سرقة حسابها الشخصي على إنستجرام وتتخذ الإجراءات القانونية

بالصور

إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على املاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ستتفاجأ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

مي الغيطي تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود

مى الغيطى تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود
مى الغيطى تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود
مى الغيطى تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته
فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته
فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد