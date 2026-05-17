مدير جهاز مستقبل مصر: القيادة السياسية حققت إنجازات غير مسبوقة على طريق التنمية والبناء

أكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الدكتور بهاء الغنام أن القيادة السياسية، نجحت في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في شتى المجالات، بداية من محاربة الإرهاب وصولا إلى تحقيق التنمية والبناء.

وأوضح الدكتور الغنام، في كلمة ألقاها خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل في مدينة الضبعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" إن مصر مرت بأحداث جسام منذ 2013، حيث واجهت العديد من المؤامرات و التدخلات الخارجية والعمالة والتجسس، فضلا عن شح الإمكانيات والموارد".

وأشاد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بدور شعب مصر العظيم الذي قاد مسيرة تحقيق المستحيل وبذل الأرواح و الدماء من أجل سلامة الوطن.



