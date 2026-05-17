وزير الري: منظومة مائية ضخمة لتوفير مياه زراعة مشروع الدلتا الجديدة

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تفاصيل توفير المياه اللازمة للزراعة في مشروع الدلتا الجديدة، مؤكدًا أن المشروع يعتمد على منظومة هندسية متكاملة لنقل ومعالجة المياه لدعم التوسع الزراعي في الصحراء الغربية.

وأوضح وزير الري أن هناك مسارين رئيسيين للمياه، الأول هو المصدر الشمالي الذي يعتمد على تجميع مياه الصرف الزراعي، حيث يتم توفير نحو 7.5 مليون متر مكعب يوميًا من خلال معالجة ثلاثية تنتج مياهًا عالية الجودة صالحة للزراعة.

وأشار إلى أن مسار نقل المياه يمتد لمسافة تصل إلى 170 كيلومترًا، عبر منظومة من محطات الرفع التي تعد من الأكبر في المشروعات الزراعية عالميًا، حيث يضم المشروع 13 محطة رفع رئيسية.

وأضاف أن الجزء الثاني من المنظومة يتمثل في المسار الرئيسي بطول 50 كيلومترًا طوليًا، ويضم 6 محطات رفع رئيسية، إلى جانب محطات داخلية وشبكات توزيع، موضحًا أن كل محطة تحتوي على 13 طلمبة مياه لضمان ضخ المياه بكفاءة عالية.

وأكد أن إجمالي كميات المياه المستخدمة تصل إلى نحو 9 ملايين متر مكعب، بهدف دعم زراعة حوالي 2.2 مليون فدان داخل نطاق مشروع الدلتا الجديدة بالصحراء الغربية، في إطار خطة الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.