في أقدام لاعبيه.. سيناريوهات تتويج الزمالك بلقب الدوري بعد خسارة الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن ختام منافسات الدوري المصري الممتاز ( دوري نايل ) للموسم الحالي.

وتقام المباراة بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء الأربعاء القادم 20 مايو على أرضية ستاد القاهرة الدولي ويدخل لاعبو الزمالك اللقاء بخيبة آمل بعد خروجة من نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية مساء أمس السبت أمام اتحاد العاصمة.

سيناريوهات تتويج الزمالك بلقب الدوري

يحتاج الفارس الأبيض للفوز أو التعادل أمام سيراميكا كليوباترا دون النظر لنتائج الفرق الآخرى.

ويمكن تتويج الزمالك بلقب الدوري في حالة الخسارة من سيراميكا إذ أنه يحتاج خسارة الأهلي أمام المصري البورسعيدي وأيضا خسارة بيراميدز أمام سموحة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا

تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط.

ترتيب الزمالك في الدوري

يتربع الزمالك على قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة ويليه بيراميدز برصيد 51 نقطة ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

كأس الكونفدرالية

وتلقى الزمالك خسارة موجعة أمام نظيره اتحاد العاصم مساء أمس السبت على ستاد القاهرة الدولي بنتيجة 8-7 بركلات الحظ الترجيحية بعدما تعادل مع اتحاد العاصمة بنتيجة 1-1 من مجموع مبارتي الذهاب والإياب.