شوبير: خسارة الكونفدرالية تسبب أزمة طاحنة في الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أزمة قوية تواجه الزمالك بعد خسارة لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: الزمالك كان يأمل الحصول على 4 مليون دولار لينهى أزمة إيقاف القيد ولم يحدث ذلك ويجب إيجاد خطة بديله وما أعلمه أن الوحيد الذي يساعد الزمالك ماليا هو ممدوح عباس رئيس الزمالك الشرفي.

وأضاف: يجب أن يكون هناك جواب داخل الزمالك عن كيفية حل إيقاف القيد وهناك أقاويل عن اتصالات مع الكاف للحصول على مهلة تأجيل السداد للحصول على الرخصة.

وأوضح : لايوجد مخطط واضح حتى الان يكشف حل الزمالك لأزمة القيد ويجب سداد المبلغ سواء سيشارك في دوري الأبطال أو الكونفدرالية لأنه لن يحصل على الرخصة الأفريقية

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.