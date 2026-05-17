قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,763 شهيدا
وزير التموين: الدولة نجحت في تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق
جنرال اسرائيلي يفجر مفاجأة: الجيش لا يجيد القتال وفشل 7 أكتوبر لم يكن صدفة
الرئيس السيسي: تكلفة البنية التحتية لمشروع الدلتا الجديدة على الأقل 800 مليار جنيه
هل يختلف موعد عيد الأضحى 2026 بين مصر والسعودية فلكيا؟
إنجاز مميز في تاريخ مصر .. الرئيس السيسي يفتتح الدلتا الجديدة لزراعة 2.2 مليون فدان.. المشروع يدعم الأمن الغذائي
بهاء الغنام: مستقبل مصر يدرس فرصا استثمارية في إفريقيا ويدعم الشركات المتعثرة لتعزيز التنمية
الذهب يتراجع 3.4% محليًا و160 جنيها لعيار 21 خلال أسبوع مع صعود الدولار
بهاء الغنام: الدلتا الجديدة منصة متكاملة لدعم القطاع الخاص وسوق المال والتنمية الاقتصادية في مصر
احتجزه بلا طعام.. تضامن الإسكندرية تنقذ طفلا من تعذيب والده المدمن
الدلتا الجديدة.. أكبر مشروع زراعي وتنموي في تاريخ مصر لبناء اقتصاد مستدام وأمن غذائي متكامل
سامح الحفني : مصر تمضي بخطى عملية نحو التحول الأخضر في قطاع الطيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الائتلاف المصري يطلق حوارا لتقييم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تقييم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تقييم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
الديب أبوعلي

أطلق الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية حوارا مجتمعيا موسعا بعنوان: “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: ما تحقق وآفاق التطوير”، وذلك في إطار دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والمجتمع المدني، بهدف تقييم مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، ورصد أبرز ما تحقق على أرض الواقع، إلى جانب مناقشة التحديات القائمة وسبل تطوير المرحلة المقبلة بما يعزز من فعالية المنظومة الحقوقية والتنموية في مصر.

وشملت فعاليات الحوار المجتمعي تنظيم ثلاث حلقات نقاشية مكثفة استهدفت محافظات شمال ووسط الصعيد، بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة، وبمشاركة واسعة من قيادات العمل الأهلي والحقوقي وممثلي منظمات المجتمع المدني.

تقييم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

وانطلقت المحطة الأولى بمحافظة بني سويف يوم 6 مايو 2026، بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بجزيرة ببا، وبمشاركة ممثلين عن 22 جمعية أهلية من مختلف مراكز المحافظة، حيث تناولت المناقشات واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأثر المبادرات التنموية على المواطنين.

وفي محافظة المنيا، نُظمت الحلقة النقاشية الثانية يوم 9 مايو 2026، بالتعاون مع جمعية المحبة القبطية الأرثوذكسية للتنمية والبيئة بالعمودين، وبحضور 20 من قيادات العمل الأهلي والحقوقي، حيث ركزت المناقشات على قضايا التمكين المجتمعي، وتعزيز الوعي الحقوقي، ودور المجتمع المدني في دعم مسار التنمية المستدامة.

واختُتمت الفعاليات بمحافظة الفيوم يوم 16 مايو 2026، بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بشكشوك، وبمشاركة 20 عضوًا يمثلون 14 جمعية ومؤسسة أهلية بالمحافظة، حيث شهدت الحلقة النقاشية طرح عدد من الرؤى والمبادرات المتعلقة بتطوير الأداء الأهلي والحقوقي على المستوى المحلي.

وشهدت اللقاءات الثلاث نقاشات موسعة اتسمت بالمصارحة والشفافية، وأدارها عدد من خبراء ومنسقي الائتلاف، وفي مقدمتهم عماد الدرمللي، منسق الائتلاف، حيث تم استعراض أبرز المكتسبات التي تحققت منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها التطور الملحوظ في مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، لاسيما في مجالات السكن اللائق والرعاية الصحية، من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد من قرى محافظات الصعيد.

كما ناقشت الحلقات جهود تعزيز برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية والمعيلة، ودعم المبادرات الرامية إلى مواجهة الممارسات الضارة ضد الفتيات، فضلًا عن استعراض ما وفره قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد من مرونة إجرائية وتيسيرات تنظيمية ساهمت في دعم عمل الجمعيات الأهلية داخل القرى والنجوع.

وخلصت الحلقات النقاشية إلى مجموعة من التوصيات الجوهرية، من أبرزها إعداد أدلة تعريفية مبسطة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بلغة ميسرة تتناسب مع مختلف الفئات المجتمعية، مع تكثيف حملات التوعية المجتمعية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تعزيز آليات التشبيك والتنسيق بين الجمعيات الأهلية داخل المحافظات من خلال إنشاء تحالفات وغرف عمليات مشتركة لتبادل الخبرات والموارد وتحقيق التكامل في تقديم الخدمات.

كما أوصت اللقاءات بالتوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي المستدام وربط أنشطة العمل الأهلي بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع استمرار برامج بناء القدرات والتدريب الفني للعاملين بالمجتمع المدني في مجالات الرصد والتقييم وإعداد التقارير الحقوقية المحلية وفقًا لمعايير الشفافية والمهنية.

وأكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية أنه سيقوم برفع وإرسال هذه التوصيات رسميًا إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لتكون بمثابة تعبير حقيقي عن أولويات واحتياجات المجتمع المدني والمواطنين بمحافظات الصعيد، وذلك في إطار الإعداد لالاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، والمقرر إطلاقها خلال العام المقبل، بما يسهم في تطوير السياسات الحقوقية والتنموية بصورة أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

الائتلاف المصري لحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان محافظة بني سويف محافظة المنيا حياة كريمة محافظات الصعيد التنمية المستدامة رؤية مصر المجتمع المدني الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

موعد عيد الاضحى وقفة عرفات

عيد الأضحى الأربعاء ولا الخميس.. «السعودية» تحسم الجدل بإعلان رؤية ذي الحجة

الزمالك

هل سيظل يوم 16 مايو شؤمًا على الزمالك؟.. رد مُفاجئ من محمد كمونة

ترشيحاتنا

اودي Q3 موديل 2026

مواصفات اودي Q3 موديل 2026 الجديدة

فورثينج تي 5 موديل 2026

أسعار ومواصفات فورثينج تي 5 موديل 2026 في مصر

أبل

تحوّل تاريخي في مراسلات آيفون .. أبل تطلق تحديث «iOS 26.5» رسمياً للتشفير الكامل مع أندرويد

بالصور

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة شوي الريش بالعسل

لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل

إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على املاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ستتفاجأ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد