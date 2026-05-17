قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة على حريق نشب في مصنع ورق بالعاشر من رمضان
الرئيس السيسي: إعادة توزيع المحاصيل وفق طبيعة الأراضي لتعظيم الإنتاج الزراعي
«الإنتاج الحربي» توقع بروتوكول تعاون لتصنيع أجهزة الهايبر باريك محليًا | صور
رؤساء أحزاب لـ أ ش أ: مشروع الدلتا الجديدة يعكس رؤية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي
نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية: الحكومة والقطاع الخاص شريكان أساسيان في تحقيق الأمن الغذائي
«شارع الفن» بالقاهرة الخديوية.. مشروع ثقافي لإحياء القوة الناعمة المصرية عبر الفن المفتوح في قلب العاصمة
"المالية": 15.8 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و104 مليارات للكهرباء بالموازنة الجديدة
متى موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,763 شهيدا
وزير التموين: الدولة نجحت في تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق
جنرال اسرائيلي يفجر مفاجأة: الجيش لا يجيد القتال وفشل 7 أكتوبر لم يكن صدفة
الرئيس السيسي: تكلفة البنية التحتية لمشروع الدلتا الجديدة على الأقل 800 مليار جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متى موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الأحد، هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا، للإعلان عن موعد غرة الشهر، وقفة عرفات، وعيد الأضحى المبارك 2026  وفقاً لما نقلته قناة الأولي حول استعداد دار الإفتاء المصرية للإعلان عن موعد بداية الشهر ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.

وأكدت دار الإفتاء أنه سيتم الإعلان رسميًا اليوم الأحد الموافق 29 من شهر ذي القعدة 1447 هـ، والذي يوافق 17 مايو 2026م، عن غرة شهر ذي الحجة ومواعيد يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الإفتاء أن تحديد المواعيد يشمل إعلان بداية شهر ذي الحجة وموعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى، وذلك وفقًا لـ الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية المعتمدة.

استطلاع رؤية هلال ذي الحجة في السعودية

تعلن المملكة العربية السعودية مساء اليوم الأحد، رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا، وهو ما سيحدد موعد يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2026.

دعت المحكمة العليا السعودية جميع المسلمين في البلاد إلى تحري رؤية الهلال مساء الأحد 17 مايو 2026 (29 ذي القعدة)، سواء بالعين المجردة أو باستخدام المناظير، مع ضرورة إبلاغ أقرب محكمة أو مركز مختص لتسجيل الرؤية.
كما أكدت المحكمة على أهمية المشاركة في اللجان الخاصة بالرصد لما فيه من أجر وثواب، ولصالح الجميع.

موعد هلال شهر ذو الحجة فلكيًا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري أن هلال شهر ذو الحجة لعام 1447 هجريًا سيولد مباشرة بعد الاقتران يوم السبت 16 مايو 2026 الساعة 10:02 مساءً بتوقيت القاهرة.
نظرًا لعدم رؤية الهلال وقت غروب الشمس، فسيتم استكمال شهر ذي القعدة يوم الأحد 17 مايو 2026، على أن تبدأ غرة ذو الحجة فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو 2026.

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

  • وقفة عرفات: الثلاثاء 26 مايو 2026
  • أول أيام عيد الأضحى المبارك: الأربعاء 27 مايو 2026

يبقى التأكيد أن المواعيد النهائية الرسمية مرتبطة برؤية الهلال وإعلان دار الإفتاء.

إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

وفقًا للأجندة الرسمية، ستكون إجازة عيد الأضحى 2026 كما يلي:

  • الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفات
  • الأربعاء 27 مايو: أول أيام العيد
  • الخميس 28 مايو: ثاني أيام العيد
  • الجمعة 29 مايو: ثالث أيام العيد
  • السبت 30 مايو: رابع أيام العيد

بهذا يحصل الموظفون والطلاب على 5 أيام راحة متواصلة، وهي من أطول العطلات الرسمية في العام.

يعتبر يوم عرفة من أعظم الأيام عند المسلمين، ويحرص الكثيرون على صيامه لما فيه من فضل كبير وثواب عظيم.
وتبدأ إجازة عيد الأضحى رسميًا من هذا اليوم المبارك.

دار الإفتاء المصرية شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا موعد غرة الشهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

موعد عيد الاضحى وقفة عرفات

عيد الأضحى الأربعاء ولا الخميس.. «السعودية» تحسم الجدل بإعلان رؤية ذي الحجة

الزمالك

هل سيظل يوم 16 مايو شؤمًا على الزمالك؟.. رد مُفاجئ من محمد كمونة

ترشيحاتنا

المتهمين

عمال بمصحة علاج الإدمان.. الداخلية تكشف سبب ضرب شخص بالإسكندرية

المتهمين

ضبط 3 متهمين بسرقة محطات تقوية شبكات الهواتف المحمولة في القاهرة

المتهمين

كسروا زجاج سيارة| ضبط المتهمين بـ سرقة حقيبة من داخل سيارة في الهرم

بالصور

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة شوي الريش بالعسل

لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل

إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على املاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ستتفاجأ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد