متى موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الأحد، هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا، للإعلان عن موعد غرة الشهر، وقفة عرفات، وعيد الأضحى المبارك 2026 وفقاً لما نقلته قناة الأولي حول استعداد دار الإفتاء المصرية للإعلان عن موعد بداية الشهر ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.

وأكدت دار الإفتاء أنه سيتم الإعلان رسميًا اليوم الأحد الموافق 29 من شهر ذي القعدة 1447 هـ، والذي يوافق 17 مايو 2026م، عن غرة شهر ذي الحجة ومواعيد يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الإفتاء أن تحديد المواعيد يشمل إعلان بداية شهر ذي الحجة وموعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى، وذلك وفقًا لـ الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية المعتمدة.

استطلاع رؤية هلال ذي الحجة في السعودية

تعلن المملكة العربية السعودية مساء اليوم الأحد، رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا، وهو ما سيحدد موعد يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2026.

دعت المحكمة العليا السعودية جميع المسلمين في البلاد إلى تحري رؤية الهلال مساء الأحد 17 مايو 2026 (29 ذي القعدة)، سواء بالعين المجردة أو باستخدام المناظير، مع ضرورة إبلاغ أقرب محكمة أو مركز مختص لتسجيل الرؤية.

كما أكدت المحكمة على أهمية المشاركة في اللجان الخاصة بالرصد لما فيه من أجر وثواب، ولصالح الجميع.

موعد هلال شهر ذو الحجة فلكيًا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري أن هلال شهر ذو الحجة لعام 1447 هجريًا سيولد مباشرة بعد الاقتران يوم السبت 16 مايو 2026 الساعة 10:02 مساءً بتوقيت القاهرة.

نظرًا لعدم رؤية الهلال وقت غروب الشمس، فسيتم استكمال شهر ذي القعدة يوم الأحد 17 مايو 2026، على أن تبدأ غرة ذو الحجة فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو 2026.

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

وقفة عرفات: الثلاثاء 26 مايو 2026

أول أيام عيد الأضحى المبارك: الأربعاء 27 مايو 2026

يبقى التأكيد أن المواعيد النهائية الرسمية مرتبطة برؤية الهلال وإعلان دار الإفتاء.

إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

وفقًا للأجندة الرسمية، ستكون إجازة عيد الأضحى 2026 كما يلي:

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفات

الأربعاء 27 مايو: أول أيام العيد

الخميس 28 مايو: ثاني أيام العيد

الجمعة 29 مايو: ثالث أيام العيد

السبت 30 مايو: رابع أيام العيد

بهذا يحصل الموظفون والطلاب على 5 أيام راحة متواصلة، وهي من أطول العطلات الرسمية في العام.

يعتبر يوم عرفة من أعظم الأيام عند المسلمين، ويحرص الكثيرون على صيامه لما فيه من فضل كبير وثواب عظيم.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى رسميًا من هذا اليوم المبارك.