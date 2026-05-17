المكتب الإعلامي لأبو ظبي: اندلاع حريق خارج محطة براكة للطاقة النووية إثر غارة جوية بمسيرة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن المكتب الإعلامي لـ أبو ظبي، أعلن اندلاع حريق خارج محطة براكة للطاقة النووية إثر غارة جوية بمسيرة.

وقال المكتب الإعلامي لأبو ظبي إن الحريق لم يؤثر على سلامة محطة براكة لـ الطاقة النووية أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وإن جميع وحدات محطة براكة للطاقة النووية تعمل بشكل طبيعي.

وأضاف: "لا إصابات جراء استهداف محطة براكة للطاقة النووية ولا تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وأن السيطرة على حريق بمولد كهربائي خارج محطة براكة للطاقة النووية في الظفرة بعد استهدافه بمسيرة".



