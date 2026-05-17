الصحف الجزائرية تحتفي بـ اتحاد العاصمة بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية

احتفلت الصحف الجزائرية بتتويج نادي اتحاد العاصمة بلقب بطولة الكونفدرالية أمام الزمالك في مباراة النهائي التي أقيمت بالقاهرة.

وسيطرت حالة الفرحة والسعادة والفخر على عناوين الصحف الجزائرية بعد تحقيق اللقب القاري حيث عنونت صحيفة الشروق الجزائرية : “اتحاد العاصمة بطلًا لأفريقيا”.

وعنونت صحيفة البلاد : “اتحاد العاصمة يعود بالتاج الأفريقي من القاهرة”

وخسر نادي الزمالك اللقب رغم تفوقه مبكرا في الإياب بنتيجة 1-0 ولكن تراجع الفريق تسبب في اللجوء لركلات الترجيح لحسم هوية المنتصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.