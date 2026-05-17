ليلى علوي: عادل إمام قيمة كبيرة ومدرسة فنية أثرت في أجيال

احتفت الفنانة ليلى علوي بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 86.

وكتبت ليلى علوي، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "كل سنة والزعيم الفنان عادل إمام بخير، كل سنة وأنت قيمة كبيرة في الفن، ومكانة خاصة في قلوب أجيال كبرت على ضحكتك واتعلمت تحب الفن من خلالك.

مش مجرد فنان عظيم وقدير، ولكن مدرسة أثّرت في الصناعة، وفضلها واضح على أجيال من الممثلين والمخرجين والمنتجين.

ربنا يديم عليك الصحة والمحبة، ويطوّل في عمرك، ويفضل حب الناس حواليك قد ما كنت دايمًا سبب في فرحتهم.

بحبك وبعتز بيك جدًا، وفخورة إن في حياتنا فنان بحجمك وقيمتك".

يحتفل اليوم الفنان الكبير عادل إمام بعيد ميلاده، حيث يعد واحدة من أهم الفنانين فى تاريخ السينما المصرية والعربية، فقد استطاع ان يحتفظ بنجوميته على مدار مشواره الفني، ليشكل تجربة فنية استثنائية فى تاريخ الفن المصري.








