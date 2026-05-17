بورصة الطيور والدواجن اليوم.. عروض التوفير والوزن الكبير تسيطر على الأسواق

​شهدت أسواق الطيور والدواجن اليوم الأحد 17 مايو، حالة من الاستقرار الملحوظ مع تقديم التجار لعدد من العروض الترويجية على الكميات الكبيرة (عرض الـ 10 كيلو) لجذب المستهلكين وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

​وشملت قائمة الأسعار المحدثة مختلف الأنواع، والتي جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

​أسعار الدواجن البيضاء والبلدي (بالكيلو والكميات)

و​تميزت تعاملات اليوم بتقديم تخفيضات جاذبة عند الشراء بالجملة أو الكميات، وجاءت الأسعار كالآتي:

الفراخ البيضاء: سجلت 85 جنيهًا للكيلو، في حين شمل عرض الـ 10 كيلو تخفيضًا ليصبح بسعر 799 جنيهًا.

فراخ بيضاء حشو (وزن كيلو وربع): عرض خاص (4 فرخات) بسعر 400 جنيه.

الفراخ البلدي: استقرت عند 110 جنيهات للكيلو، وعرض الـ 10 كيلو بسعر 999 جنيهًا.

الفراخ البلدي الصعيدي / الحشو: سجلت 130 جنيهًا للكيلو.

فراخ بلدي عتاقي: بلغت 100 جنيه للكيلو، وعرض الـ 10 كيلو بسعر 800 جنيه.

أمهات بيضاء: سجلت السعر الأقل في الفئات بـ 80 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت ديوك أمهات بلدي 100 جنيه.

​بورصة الرومي والبط والطيور البرية

و​استقرت أسعار الطيور الأخرى والمشتقات الخاصة بالرومي والبط والحمام التي تشهد إقبالاً في العزومات:

بط بلدي 150 ج

رومي بلدي 170 ج

رومي أبيض 140 ج

وز شامورت 130 ج

أرانب بلدي 120 ج

حمام جامبو (الجوز) 240 ج

مشتقات وأجزاء الرومي:

​بانيه ورستو رومي: 280 جنيهًا.

​شاورما رومي: 250 جنيهًا.

​أوراك رومي: 160 جنيهًا.

​كبد وقوانص رومي: 140 جنيهًا.

​عكاوي رومي: 80 جنيهًا.

​أجنحة رومي: 8 جنيهات.

​ أسعار مجزءات الفراخ وعروض التوفير

و​أقبل المواطنون بشكل كبير على منافذ بيع مجزءات الدواجن نظرًا لتنوع عروضها وتناسبها مع الميزانيات المختلفة:

البانيه: سجل 220 جنيهًا للكيلو، مع عرض توفيري للخمسة كيلو بسعر 999 جنيهًا.

الأوراك: بلغت 100 جنيه للكيلو، (5 كيلو بـ 450 ج، و10 كيلو بـ 850 ج).

الشيش طاووق والشاورما: استقرا عند 200 جنيه للكيلو، مع عرض الـ 3 كيلو بسعر 550 جنيهًا.

الدبابيس والحمام الكداب والصدور بالعظم: تساوت عند 140 جنيهًا للكيلو، مع عرض الـ 3 كيلو بسعر 400 جنيه.

الكبد والقوانص: سجلت 100 جنيه للكيلو، (وعرض الـ 2.5 كيلو بسعر 200 ج).

الأجنحة والوينجز: استقرت عند الخيار الاقتصادي الأبرز بسعر 60 جنيهًا للكيلو.

​ويرى خبراء الأسواق أن عروض الـ 3 والـ 5 والـ 10 كيلو أصبحت الملاذ الآمن للمستهلك لتوفير بضعة جنيهات في الكيلو الواحد، وسط توقعات باستمرار هذا الاستقرار السعري طوال الأيام المقبلة نتيجة توازن قوى العرض والطلب.

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
