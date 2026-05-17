قبل عيد الأضحى.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الأحد 17 مايو 2026

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الأحد 17 مايو 2026 حالة من الاستقرار النسبي، بعدما سجلت تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية نتيجة زيادة المعروض وتراجع معدلات الطلب، وفق تصريحات مسؤولي شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية.

وأكد العاملون بالقطاع أن السوق يشهد حاليًا وفرة في الإنتاج، ما ساهم في تهدئة الأسعار بعد موجة ارتفاعات سابقة، وسط توقعات باستمرار حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة مع استمرار ضخ كميات كبيرة من المزارع للأسواق.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء داخل المزارع بين 74 و75 جنيهًا للكيلو، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 90 و95 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة وتكاليف النقل وهوامش الربح.

وقال سامح السيد إن أسعار الفراخ البيضاء شهدت تراجعًا واضحًا خلال الأيام الأخيرة، بعدما انخفض سعر الكيلو بالمزرعة من نحو 85 جنيهًا إلى حوالي 70 جنيهًا، بنسبة انخفاض وصلت إلى 17.6%.

وأوضح أن هذا التراجع جاء نتيجة زيادة المعروض في الأسواق مقابل انخفاض نسبي في معدلات الطلب، بالتزامن مع استقرار حركة التداول داخل المزارع والأسواق التجارية.

استثمارات ضخمة في قطاع الدواجن

ويُعد قطاع الثروة الداجنة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث يبلغ حجم الاستثمارات العاملة به نحو 90 مليار جنيه، ويوفر فرص عمل لأكثر من 2.5 مليون عامل.

كما يسجل متوسط حجم الإنتاج المحلي السنوي نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات تلفزيونية لـ السيد القصير.

وتعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية متكاملة لدعم قطاع الثروة الداجنة، تشمل التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية بالمناطق الصحراوية، مع التركيز على مشروعات التفريخ والإنتاج والأعلاف والمجازر وتدوير المخلفات.

أسعار الرومي اليوم

استقرت أسعار الرومي اليوم في الأسواق المحلية بين 140 و150 جنيهًا للكيلو، وسط استمرار الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلي، نظرًا لمحدودية الإنتاج المحلي من الديوك الرومية.

وأشار عبدالعزيز السيد إلى أن متوسط نصيب الفرد من اللحوم البيضاء في مصر يبلغ نحو 21.5 كيلو سنويًا، في ظل استمرار الطلب على منتجات الدواجن بمختلف أنواعها.

أسعار البط في الأسواق

تراوحت أسعار البط اليوم بين 130 و140 جنيهًا للكيلو، وسط استقرار نسبي في حركة البيع والشراء.

وتشير بيانات اتحاد منتجي الدواجن إلى أن عدد المنشآت العاملة في القطاع يتراوح بين 50 و60 ألف منشأة، بينها نحو 20 شركة كبيرة، بينما يبلغ عدد البط في مصر نحو 4 ملايين طائر، أي ما يعادل حوالي 7% من إجمالي أعداد الدواجن.

أسعار الدواجن منير السقا

وسجلت أسعار الدواجن في بورصة منير السقا نحو 74 جنيهًا للدواجن البيضاء، فيما سجلت الدواجن الساسو نحو 95 جنيهًا.

كما يواصل قطاع الدواجن تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة في مجال البيض، حيث يصل حجم الإنتاج السنوي إلى نحو 13 مليار بيضة.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوحت أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية بين 19 و20 جنيهًا، وسط توقعات باستمرار استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة مع توافر الإنتاج وزيادة المعروض.

وتستهدف وزارة الزراعة التوسع في تصدير الدواجن المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة إلى أسواق السعودية والكويت، في إطار خطة زيادة الصادرات وتعزيز الإنتاج المحلي.

وفرة الإنتاج تدعم استقرار الأسعار

وأكد سامح السيد أن وفرة الإنتاج خلال الفترة الحالية ساهمت في تخفيف الضغوط السعرية على المستهلكين، موضحًا أن الأسعار النهائية تختلف من منطقة لأخرى وفق تكاليف النقل وحلقات التداول.

وأشار إلى أن السوق يشهد حاليًا حالة من التذبذب الطبيعي وفقًا لآليات العرض والطلب، لكنه توقع استمرار الاستقرار النسبي مع استمرار توافر المعروض داخل الأسواق والمزارع.