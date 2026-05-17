القبض على بلوجر أشعلت النار في نفسها على لايف تيك توك بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على بلوجر، أشعلت النار في نفسها خلال بث مباشر عبر تيك توك، كما تم ضبط أخرى صورتها لكسب تعاطف الناس بمدينة أبو النمرس.



وفحصت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك، لإحدى السيدات تعمل بلوجر، وهي تشعل النيران في نفسها.

وظهرت السيدة في بداية مقطع الفيديو باكية خلال حديثها مع سيدة أخرى في بث مباشر، ثم أشعلت النيران في نفسها، وبدأت في الصراخ والاستنجاد لعدة دقائق.

بينما استمر اللايف وصورتها أخرى عقب تعرضها لحروق، وتبين أنها اقدمت على ذلك لكسب تعاطف المتابعين.