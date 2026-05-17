مدير جهاز مستقبل مصر: القيادة السياسية حققت إنجازات غير مسبوقة على طريق التنمية والبناء
تراجع 2.3% في الذهب.. عيار 21 يفقد 160 جنيهاً وسط هبوط عالمي
الرئيس السيسي : مشروع الدلتا الجديدة لم يكن يتم إلا بأيدي المصريين وتضافر أجهزة الدولة
مدير جهاز مستقبل مصر: الدلتا الجديدة أحد أكبر مشروعات التوسع الزراعي
برلماني: تطوير القاهرة التاريخية استثمار اقتصادي ضخم يعزز مكانة مصر عالميًا
الرئيس السيسي: مشروع الدلتا الجديدة مدعاة لفخر المصريين والشعب صاحب الإنجاز
مصر تستهدف 70% اكتفاءً ذاتيًا من القمح والحبوب بدعم البحث العلمي ومشروعات التوسع الزراعي
قطر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون وتطورات التهدئة بين إيران والولايات المتحدة
5 طلاب خليجيين بجامعة شهيرة بأكتوبر يحررون محضرا باختفاء هواتفهم
تصعيد واسع جنوب لبنان.. غارات متواصلة وعمليات نسف عنيفة في الخيام
بهاء الغنام: مصر حاربت الإرهاب وحققت إنجازات غير مسبوقة في سنوات قليلة
العلاقات المصرية الصينية.. مرحلة جديدة من التعاون بعد قرار الإعفاء الجمركي الكامل
«كاراجر» يُهاجم لاعبي ليفربول بعد السقوط أمام أستون فيلا: فريق عادي ويعاني ذهنيًا وبدنيًا

إسلام مقلد

شنّ جيمي كاراجر، قائد ليفربول السابق، هجومًا حادًا على لاعبي الريدز عقب الخسارة الثقيلة أمام أستون فيلا بنتيجة 4-2، في الجولة 37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسببت الهزيمة في توجيه ضربة قوية لطموحات ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما تجمد رصيد الفريق عند 59 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

وخلال تصريحاته عبر شبكة سكاي سبورتس، انتقد كاراجر الحالة الفنية والذهنية للفريق، مؤكدًا أن ليفربول يمر بفترة صعبة ويحتاج إلى تغييرات كبيرة خلال الموسم المقبل.

وقال كاراجر: "ليفربول لديه عدد كبير جدًا من اللاعبين الضعفاء جسديًا وذهنيًا، ويجب إصلاح ذلك، ويبدو أن آرني سلوت سيكون الرجل الذي يتعين عليه معالجة هذه الأمور في الموسم القادم".

وأضاف نجم ليفربول السابق: "ليفربول لا يتفوق في أي شيء، الفريق يبدو عاديًا للغاية".

ويرى كاراجر أن وجود الفريق في المركز الخامس لا يعكس حقيقة مستواه هذا الموسم، معتبرًا أن النتائج كان من الممكن أن تكون أسوأ بكثير في ظل الأداء الدفاعي المتراجع.

وتابع: "أعتقد دائمًا أن النتائج خارج الأرض تكشف شخصية الفريق، ولا أصدق حقًا أن ليفربول يحتل المركز الخامس، فقط انظروا إلى عدد الأهداف التي استقبلها الفريق".

كما تحدث كاراجر عن تراجع مستوى قائد الدفاع فيرجيل فان دايك، مشيرًا إلى أن الهولندي لم يعد بنفس القوة التي اعتاد الجميع رؤيتها خلال السنوات الماضية.

وأوضح: "هذا أول موسم أرى فيه فان دايك يبدو كإنسان عادي، وقد أثر ذلك على بقية اللاعبين، وعندما لا يكون في أفضل حالاته، يحتاج إلى من يسانده ويتقدم لمساعدته، لكن هذا لا يحدث".

وتأتي تصريحات كاراجر في وقت يواجه فيه ليفربول انتقادات واسعة بسبب تذبذب النتائج هذا الموسم، وسط مطالب جماهيرية بإعادة بناء الفريق واستعادة الشخصية القوية التي ميزت الريدز خلال السنوات الماضية.

إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على املاك الدولة بالشرقية

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

بالشراشيب و المجوهرات..ياسمين صبرى تثير الجدل من مهرجان كان

بالشراشيب والمجوهرات..ياسمين صبري تثير الجدل من مهرجان كان

ستتفاجأ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

