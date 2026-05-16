أستون فيلا يفوز على ليفربول 4-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز

حقق أستون فيلا فوزا كبيرا على ضيفه ليفربول بنتيجة (4 - 2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الجمعة/ على ملعب فيلا بارك في افتتاح الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



سجل رباعية أستون فيلا كل من مورجان روجرز في الدقيقة 42 وأولي واتكينز هدفين في الدقيقتين 57 و 73 وجون ماكجين في الدقيقة 89 ، بينما أحرز فيرجيل فان دايك هدفي ليفربول في الدقيقتين 52 و92

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول منذ الدقيقة 74 وذلك بعد عودته من الإصابة.



ورفع أستون فيلا رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع ويضمن المشاركة في دوري الأبطال الموسم القادم، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 59 نقطة في المركز الخامس.