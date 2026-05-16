شعبة القصابين: لحوم سودانية وجيبوتية بالمجمعات بـ350 إلى 400 جنيه للكيلو

محمد البدوي

أكد هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، أن سوق اللحوم يشهد حالة من التوافر مع اقتراب عيد الأضحى، سواء للحوم البلدية أو المستوردة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة طرحت كميات كبيرة من اللحوم السودانية والجيبوتية داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار تتراوح بين 350 و400 جنيه للكيلو، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين.

أسعار اللحوم البلدية

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن"، أن أسعار اللحوم البلدية في محال الجزارة تتراوح حاليًا بين 470 و520 جنيهًا للكيلو حسب النوع والجودة، مؤكدًا أن المعروض متوفر بشكل طبيعي في الأسواق.

وشدد على أن الجزارين ليسوا سبب ارتفاع الأسعار، قائلاً إن القطاع نفسه يعاني من ضغوط كبيرة وتراجع في حركة البيع، مضيفًا: "الجزار دلوقتي مش عارف يعيش"، في إشارة إلى ضعف هامش الربح الذي لا يتجاوز 7% رغم ارتفاع التكاليف وتزايد الأعباء التشغيلية.

محدودية المراعي الطبيعية

وأشار عبد الباسط إلى أن مصر لا تُعد دولة منتجة للحوم بشكل كافٍ، لاعتمادها الجزئي على الاستيراد في ظل محدودية المراعي الطبيعية ونقص زراعات الأعلاف، موضحًا أن نحو 70% من الأعلاف يتم استيرادها من الخارج، ما يربط أسعار اللحوم مباشرة بتقلبات سعر الدولار والتضخم العالمي.

ولفت إلى أن الدولة بدأت بالفعل في التوسع بزراعة الأعلاف لتقليل فاتورة الاستيراد، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية بزراعة 350 ألف فدان على الطرق الصحراوية، ضمن خطة تستهدف تعزيز الاكتفاء وتقليل الضغط على سوق اللحوم.

5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية

