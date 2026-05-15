الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ضبط 1264 قطعة حلوى ومنتجات غذائية و171 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن ضبط 1264 قطعة من الحلوى والمنتجات الغذائية المتنوعة، إلى جانب 171 كيلوجرامًا من اللحوم ومنتجات الدواجن منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، خلال حملات تموينية مكبرة نُفذت بمركزي القوصية والبداري، في إطار جهود المحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة السلع الغذائية المتداولة حفاظًا على صحة المواطنين.

التصدي لكافة صور الغش التجاري

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في السلع، مشيرًا إلى استمرار الحملات التموينية بشكل يومي بجميع مراكز ومدن المحافظة.

تكثيف الحملات التموينية 

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، كثفت حملاتها الرقابية بالتعاون مع الإدارات التموينية بالمراكز، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والتصدي للسلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للاشتراطات الصحية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن حملة إدارة تموين البداري، برئاسة أيمن أحمد علي مدير الإدارة، أسفرت عن ضبط 1264 قطعة وكيسًا من الحلوى والمنتجات الغذائية المتنوعة مجهولة المصدر، شملت 18 باكيت حلوى أطفال بإجمالي 540 قطعة، و11 كرتونة حلوى بإجمالي 264 قطعة، و8 أكياس حلوى أطفال بإجمالي 400 قطعة، بالإضافة إلى 60 كيس جيلي بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية.

وأضاف المحافظ أن حملات تموينية أخرى بمركز القوصية، نُفذت بالتنسيق مع إدارة تموين القوصية وبالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء، أسفرت عن ضبط 171 كيلوجرامًا من اللحوم ومصنعات الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تضمنت 85 كجم دواجن مفرومة، و32 كجم خلطات دواجن معدة للفرم، و41 كجم كبدة مجمدة، إلى جانب 11 كيس كفتة وكيسين من أجنحة الدجاج المقلي.

وأكد محافظ أسيوط أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب سلامتهم.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات الرقابية والتموينية المكثفة بمختلف أنحاء المحافظة، لضبط الأسواق والتأكد من وصول سلع آمنة وسليمة للمواطنين.

