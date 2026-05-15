الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أسعار سيتروين سي اليزيه موديل 2014 المستعملة

كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2014 .

وتعتمد السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2014، على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 (1600 ) يولد قوة تصل إلى 115 و عزم دوران يبلغ 150، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 ، مما يمنح السيارة القدرة على التسارع من الثبات إلى 100 في غضون 10.8 ، مع تحقيق سرعة قصوى تصل إلى 188.

وتم تصميم السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2014، بأبعاد عملية توفر مساحة داخلية جيدة حيث يبلغ الطول الإجمالي للسيارة 4.42 ، وعرضها 1.74 ، بينما يصل ارتفاعها عن الأرض إلى 1.46 . ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.65، وتتميز بشنطة خلفية واسعة جداً بسعة تخزين تبلغ 506 ، مع خزان وقود يتسع لـ 50.

كما تصنف السيارة كخيار اقتصادي بفضل معدل استهلاك وقود يبلغ حوالي 7.3 لكل 100 كمتوسط سیر داخل المدينة وعلى الطرق السريعة، تحتوي السيارة على تجهيزات أمان أساسية تشمل عدد 2 إيرباج للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى نظام فرامل مانع للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، وتأتي بجنوط قياس .15 

وعن سعر السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2014‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 360 ألف جنيه، ‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة.

