شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه ووصلت في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه؛ ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، بعد أن ‏كانت هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية في أسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون الآن عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين وكذلك السيارات الكهربائية.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أحدث 5 سيارات زيرو أقل من مليون جنيه في السوق المصري .

1- هافال جوليان

تُقدم هافال جوليان بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي تيربو، قدرة هذا المحرك الحصانية تبلغ 148 حصان، مع عزم دوران 220 نيوتن.متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة DCT WET من 7 نقلات،

تستهلك السيارة هافال جوليان 2026‏، وقود يبلغ 8.1 لتر لكل 100 كم، وتسارع في 9.8 ثانية. ونظام تعليق خلفي تورشن بيم.

أما عن سعر السياراة ، فياتي كالتالي:

الفئة الأولى بسعر 940 الف جنيه

الفئة الثانية بسعر 990 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 1.09 مليون جنيه

2- جيلي EX2

تعتمد السيارة جيلي ‏EX2‎، على منظومة دفع كهربائية متكاملة 11 in 1 Intelligent E Drive،بسعة البطارية 40.8 كيلووات / ساعة، وقوة 113 حصان، وعزم 150 نيوتن.متر، و مدى 395 كم، ونظام جر امامي.

وتتسارع السيارة من 0 إلى 50 كيلومتر في الساعة خلال 4.6 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 130 كيلومتر في الساعة.

أما عن سعر السياراة ، فياتي كالتالي:

الفئة الأولى بسعر 750 الف جنيه ‏

الفئة الثانية بسعر 850 جنيه ‏

3- رينو كارديان

تستمد سيارة رينو كارديان موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 142 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تأتى سيارة رينو كارديان موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول ‏‏4120 مم، وعرض 1747 مم، وارتفاع 1596 مم، وبها قاعدة عجلات بطول ‏‏1596 مم .‏

أما عن سعر السياراة ، فياتي كالتالي:

الفئة الأولي بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية بسعر 930 ألف جنيه .

الفئة الثالثة بسعر 990 ألف جنيه .

4- اركفوكس تي 1

تعتمد آركفوكس T1 على محرك كهربائي فردي يولد قوة تصل إلى 70 كيلوواط، أي ما يعادل نحو 94 حصانًا، وهو رقم جيد بالنظر إلى حجم السيارة واستخدامها اليومي داخل المدن.

المحرك مدعوم ببطارية من نوع ليثيوم-حديد-فوسفات (LFP)، من إنتاج شركة CALB الصينية، وتتوفر السيارة بخيارين من البطاريات، الأول بسعة 41.7 كيلوواط/ساعة بمدى قيادة يصل إلى 410 كيلومتر، والثاني بسعة 42.3 كيلوواط/ساعة بمدى يصل إلى 425 كيلومتر.

أما عن سعر السياراة ، فياتي كالتالي:

الفئة الأولي بسعر 930 ألف جنيه .‏

الفئة الثانية بسعر 995 ألف جنيه .‏

5- كاي ي اكس 3

تحصل سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران يصل إلي 230 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر السياراة ، فياتي كالتالي:

الفئة الأولي بسعر 910 ألف جنيه .‏

الفئة الثانية بسعر 960 ألف جنيه .‏