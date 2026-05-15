موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية.. اعرف العيد امتى؟

أعلنت دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًّا، مساء يوم الأحد المقبل، للإعلان عن موعد غرة الشهر وقفة عرفات وعيد الأضحى.

موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة

ونشرت دار الإفتاء على فيس بوك: بإذن الله تعالى، نُعلن موعد بداية شهر ذي الحجة، وموعد وقفة عرفات، وعيد الأضحى المبارك، يوم الأحد القادم ٢٩ ذي القعدة ١٤٤٧هـ، الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٦م.

كما تستطلع المملكة العربية السعودية، رؤية هلال ذي الحجة لعام 1477 هجرياً مساء السبت، المقبل، ويترتب على ذلك تحديد موعد يوم عرفة وموعد عيد الأضحى المبارك 2026م.

ودعت المحكمة العليا في السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم السبت، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الموافق 16 مايو 2026.

وأضافت: «ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة».

وأعربت المحكمة عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكَّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

موعد بداية شهر ذو الحجة فلكيا

وفي سياق آخر، أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، تفاصيل الحسابات الفلكية الخاصة بشهر ذو الحجة لعام 1447 هجريًا، كاشفًا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2026.

وأوضح المعهد، فى بيان رسمى صادر ضمن الدليل الفلكى، أن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة العاشرة ودقيقتين مساءً بتوقيت القاهرة المحلى، وذلك يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، والذى يُعرف بيوم الرؤية الشرعية.

وأشار إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد وقت غروب الشمس فى يوم الرؤية داخل مختلف المدن العربية والإسلامية، ما يعنى استكمال شهر ذى القعدة وفقًا للحسابات الفلكية.

وأكد المعهد أن يوم الأحد 17 مايو 2026 سيكون المتمم لشهر ذى القعدة 1447 هجريًا، على أن تبدأ غرة شهر ذو الحجة فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو 2026.

وبحسب الحسابات نفسها، تأتى وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

وتظل المواعيد النهائية الرسمية لبداية شهر ذو الحجة وعيد الأضحى مرتبطة بإعلان دار الإفتاء بعد استطلاع هلال الشهر وفق الرؤية الشرعية.