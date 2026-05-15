قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نبيلة مكرم: الأزمات الإنسانية قد تتحول إلى نقاط تحول في حياة الإنسان
إشادة إسبانية بموهبة مصرية.. حمزة عبد الكريم يلفت الأنظار مع شباب برشلونة
نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للجسم عند شرب عصير البطيخ بانتظام؟.. حيل مذهلة للحفاظ على صحة الأمعاء
كشف لغز فتاة المنيا.. رفضت خطوبته فانتقم بـ"الذكاء الاصطناعي"
دلائل ربوبيته.. خطيب المسجد الحرام: الله خصص بعض مخلوقاته بمزايا وفضائل
مجموعة مصر.. قائمة بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم
مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور
ترامب: إذا لم نحصل على السلاح النووي من إيران سندخل وسيتم إزالته
بفستان تايجر.. نسرين أمين تلفت الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور
مصر وطاجيكستان توقعان أول اتفاقية للنقل الجوي بين البلدين
مقترح برلماني: تخصيص يوم سنوي للاحتفال بأصحاب المعاشات
نجوم الرياضة يشاركون في تشييع جنازة والد نادر شوقي| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية.. اعرف العيد امتى؟

رؤية الهلال
رؤية الهلال
محمد شحتة

أعلنت دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًّا، مساء يوم الأحد المقبل، للإعلان عن موعد غرة الشهر وقفة عرفات وعيد الأضحى.

موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة

ونشرت دار الإفتاء على فيس بوك: بإذن الله تعالى، نُعلن موعد بداية شهر ذي الحجة، وموعد وقفة عرفات، وعيد الأضحى المبارك، يوم الأحد القادم ٢٩ ذي القعدة ١٤٤٧هـ، الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٦م.

كما تستطلع المملكة العربية السعودية، رؤية هلال ذي الحجة لعام 1477 هجرياً مساء السبت، المقبل، ويترتب على ذلك تحديد موعد يوم عرفة وموعد عيد الأضحى المبارك 2026م.

ودعت المحكمة العليا في السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم السبت، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الموافق 16 مايو  2026.

وأضافت: «ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة».

وأعربت المحكمة عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكَّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

موعد بداية شهر ذو الحجة فلكيا

وفي سياق آخر، أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، تفاصيل الحسابات الفلكية الخاصة بشهر ذو الحجة لعام 1447 هجريًا، كاشفًا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2026.

وأوضح المعهد، فى بيان رسمى صادر ضمن الدليل الفلكى، أن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة العاشرة ودقيقتين مساءً بتوقيت القاهرة المحلى، وذلك يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، والذى يُعرف بيوم الرؤية الشرعية.

وأشار إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد وقت غروب الشمس فى يوم الرؤية داخل مختلف المدن العربية والإسلامية، ما يعنى استكمال شهر ذى القعدة وفقًا للحسابات الفلكية.

وأكد المعهد أن يوم الأحد 17 مايو 2026 سيكون المتمم لشهر ذى القعدة 1447 هجريًا، على أن تبدأ غرة شهر ذو الحجة فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو 2026.

وبحسب الحسابات نفسها، تأتى وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

وتظل المواعيد النهائية الرسمية لبداية شهر ذو الحجة وعيد الأضحى مرتبطة بإعلان دار الإفتاء بعد استطلاع هلال الشهر وفق الرؤية الشرعية.

هلال شهر ذي الحجة شهر ذي الحجة دار الإفتاء موعد وقفة عرفات عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

مشغولات ذهبية

بضغط من الدولار .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية

مزيد من التراجع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

القومي للإعاقة يحتفل باليوم العالمي للتوعية بمرض تعدد السكريات المخاطية

تعدد السكريات المخاطية.. علاقة زواج الأقارب بانتشار المرض

الانتهاء من أعمال تدبيش الجسور بين القنطرة القديمة

سويلم يتابع موقف إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس بالقليوبية بنسبة تنفيذ 28%| صور

جانب من الفعاليات

نجاح تنظيم احتفالية إطلاق مرصد سوق العمل ومبادرة مليون رخصة رقمية للطلاب

بالصور

وزير الرياضة يعيش تجربة الدريفت مع العالمي زردق في بطولة REV IT UP

وزير الرياضة
وزير الرياضة
وزير الرياضة

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للجسم عند شرب عصير البطيخ بانتظام؟.. حيل مذهلة للحفاظ على صحة الأمعاء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لوك كاجوال.. كندة علوش تستعرض رشاقتها مع الأصدقاء

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد