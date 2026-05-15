ترامب: إذا لم نحصل على السلاح النووي من إيران سندخل وسيتم إزالته

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون" في ختام زيارته للصين، بأن الولايات المتحدة قد تتدخل في إيران في وقت ما لإزالة " السلاح النووي".

وقال: "إما أن ندخل أو نتخلص منه، أعتقد أننا سنتخلص منه على الأرجح، ولكن إن لم يكن، فسندخل إيران مهزومة تماما، لا يوجد لدينا أي خطر، لدينا كل المعدات اللازمة للتخلص منه، ولا أحد غيرنا يمتلكها، ربما تمتلك الصين هذه المعدات".

وأضاف: "لقد وافقنا على وقف إطلاق النار بناءً على طلب دول أخرى، لم أكن مؤيدًا له في البداية، لكننا فعلنا ذلك كخدمة لـ باكستان".

