هل يجوز الاقتراض من أجل شراء أضحية عيد الأضحى 2026؟.. الإفتاء تجيب

مع اقتراب عيد الأضحى 2026، يتساءل كثير من المواطنين عن حكم الاقتراض من أجل شراء الأضحية، وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي بشأن الاستدانة لشراء الأضحية، مؤكدة أن الأضحية سنة مؤكدة للقادر، ولا يُكلَّف بها غير المستطيع، كما بيّنت الحالات التي يجوز فيها الاقتراض دون حرج شرعي.

هل يجوز الاقتراض من أجل شراء أضحية عيد الأضحى 2026؟

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين حول حكم أخذ قرض من أجل شراء الأضحية، رغم عدم القدرة المالية.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأضحية مشروعة في حق المستطيع فقط، مؤكدًا أن غير القادر لا يُكلَّف بها، استنادًا لقوله- تعالى-: «لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها».

وأشار إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يُدخل نفسه في ديون من أجل الأضحية، خاصة إذا كان القرض سيُرهقه ماليًا، لافتًا إلى أنه حتى في حالة القرض الحسن بدون فوائد، يُفضل عدم تحميل النفس ما لا تطيق.

وأكد أن الأمر يزداد خطورة إذا كان القرض بفائدة، مشددا على أن ذلك لا يجوز، ولا ينبغي للمسلم أن يقع في معاملة مالية محرمة من أجل عبادة غير واجبة عليه.

وأكد أنه يمكن إدخال السرور على الفقراء بوسائل أخرى دون اللجوء إلى الأضحية، مثل توزيع الطعام أو المساعدات البسيطة، مشيرًا إلى أن الهدف هو إدخال البهجة وليس المشقة على النفس.

ولفت إلى أن الاستدانة قد تُعرض الإنسان لأزمات مالية لاحقة، وهو ما يجعله يندم، لذلك فالأولى أن يلتزم الإنسان بحدود استطاعته دون تكلف أو ضغط.

مبطلات أضحية عيد الأضحى

- العمياء «فاقدة البصر».

- المبشومة أي المتخومة والمقصود بها التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت إلى أن يزول الخطر عنها.

- الأضحية إذا تعسرت ولادتها إلى أن يزول عنها الخطر.

- الأضحية المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه إلى أن يزول عنها الخطر.

- الأضحية العاجزة عن المشي لعاهة ما، سواء كانت مقطوعة أحد الرجلين.

ما هي شروط ذبح الأضحية؟

- تأكد من سلامة الأضحية.

- استقبل القبلة.

- وضعها على جانبها.

- سم الله وكبره.

- ترفق عند ذبحها.

- لا تجرها من موضع لآخر.

- لا تظهر لها آلة الذبح.

- لا تذبحها بحضرة أضحية أخرى.

- تأكد من زهوق نفسها قبل سلخها.

- التزم بالأماكن المخصصة للذبح.

- لا تعط الجزار أجرته منها.

- لا تترك مخلفاتها في الشوارع.

- لا تلوث بدنك وثيابك بالدم.

ما هي أهم النصائح قبل شراء الأضحية؟

ينصح الخبراء الراغبين في شراء الأضحية بمراعاة عدة معايير لضمان صحة الماشية وجودة اللحوم، مثل:

- التأكد من صحة العجل أو الخروف وخلوه من الأمراض.

- مراعاة السن الشرعي للأضحية حسب النوع.

- شراء الأضحية من مصادر موثوقة أو أسواق مرخصة.